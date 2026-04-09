Coyhaique: Sujeto fue detenido por violación, aborto y amenazas contra su expareja

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Coyhaique (Región de Aysén) detuvo a un joven de 24 años por su presunta responsabilidad en una serie de ataques contra su expareja.

El imputado enfrenta cargos por violación de mayor de 14 años, lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), desacato y el delito de aborto.

Según la investigación, los hechos de violencia fueron reiterados en el tiempo, culminando con una agresión a inicios de abril que obligó a la víctima a recibir atención médica de urgencia.

El comisario Fernando Álvarez, jefe de la Brisex Coyhaique, detalló que las diligencias comenzaron tras la denuncia de la afectada el pasado fin de semana.

Por instrucción del fiscal José Moris, los peritos especializados concurrieron a la Unidad Clínico Forense del Hospital Regional para recolectar muestras biológicas fundamentales para el proceso.

"Se gestionó con el Ministerio Público a fin de que pudieran solicitar una orden de entrada y registro y la detención para el sujeto, ya que teníamos antecedentes, desde la víctima, que este tipo la amenazaba con un arma de fuego", puntualizó el comisario Álvarez.

Tras concretarse su detención, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coyhaique para su respectivo control de detención.

Desde la PDI enfatizaron la importancia de denunciar de manera oportuna este tipo de delitos para activar los protocolos de resguardo y romper el "espiral del silencio". Las autoridades recordaron que una acción legal temprana es clave para detener la impunidad del agresor y garantizar la seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.