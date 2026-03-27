Mujer logra escapar tras meses de encierro en Las Condes: Su pareja fue detenida por secuestro

Una mujer de 47 años logró escapar de un domicilio en la comuna de Las Condes, donde permanecía desde hace meses en un contexto de violencia intrafamiliar.

El caso se conoció luego de que la víctima llegó hasta una unidad policial, lo que permitió iniciar una investigación que terminó con la detención de su agresor durante la madrugada del 26 de marzo.

Según los antecedentes, la mujer convivía con el imputado desde diciembre de 2025, tras conocerse a través de redes sociales, vínculo que con el tiempo derivó en una dinámica de control y agresiones.

De acuerdo con la indagatoria, el sujeto habría mantenido retenida a la mujer en el domicilio, con restricciones para desplazarse y sin contacto con otras personas, además de someterla a agresiones físicas reiteradas, amenazas de muerte e intentos de asfixia.

La situación se agravó el 25 de marzo, cuando el hombre intensificó las agresiones y la amenazó con quitarle la vida y quemar la casa, momento en que la mujer logró huir y acudir a Carabineros, activando diligencias de la Fiscalía de Flagrancia Oriente junto al OS9.

El operativo se concretó durante la madrugada del jueves, cuando personal especializado, con apoyo del GOPE, ingresó al domicilio y detuvo al sujeto en el lugar. El hombre, de 49 años, mantenía antecedentes policiales y órdenes de detención vigentes por delitos asociados a violencia intrafamiliar y amenazas.

El teniente Felipe Cortés Aburto señaló que "el departamento OS9 de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, logró la detención de una persona vinculada a un delito de secuestro y femicidio frustrado en la comuna de Las Condes", y agregó que "la víctima logró huir del inmueble, dando aviso oportuno a carabineros, quienes realizaron las diligencias investigativas y especializadas que permitieron la detención del imputado".

Tras la denuncia, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde se constataron lesiones de mediana gravedad, mientras que en el procedimiento se incautaron armas blancas y otros elementos que serán periciados.

El detenido quedó a disposición del tribunal para su control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Si eres víctima o testigo de violencia de género puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455, de orientación, o a cualquiera de los siguientes números: