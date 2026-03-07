Pareja de Camila Polizzi fue detenida por denuncia de violencia intrafamiliar

Una denuncia por violencia intrafamiliar terminó con la detención de la pareja de Camila Polizzi durante la madrugada de este sábado en Concepción (Región del Bíobío).

Según trascendió, el episodio involucra a Polizzi -actualmente bajo investigación por uso fraudulento de fondos públicos en el caso lencería- y ocurrió durante la tarde del viernes mientras compartía con su pareja en un restaurante del centro de la ciudad.

En la instancia, ambos iniciaron una discusión que continuó en la vía pública y se intensificó durante el trayecto hacia el domicilio donde vivían, hasta que un tercero que caminaba por el sector acudió en ayuda de la excandidata a alcaldesa, que pidió auxiliio ante el tono del enfrentamiento.

En medio del altercado, el tercero habría golpeado al hombre en un intento por defender a Polizzi, que ingresó a su vivienda y su pareja la siguió, por lo que la discusión continuó hasta que vecinos del sector alertaron a Carabineros.

Posteriormente, cerca de las 01:30 horas, la mujer y su conviviente fueron trasladados a la Primera Comisaría de Concepción, donde Polizzi fue liberada y el segundo permaneció en dependencias policiales.

De este modo, durante el mediodía de esta jornada se realizó el control de detención del sujeto, a quien Fiscalía pidió medidas cautelares como prohibición de acercarse a la víctima o establecer cualquier tipo de contacto con ella.

El tribunal, además, ordenó el desalojo inmediato del domicilio que compartía con Polizzi y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

Tras abandonar la audiencia, el hombre optó por no realizar declaraciones ante la prensa.