Piñera promulgó la "Ley Gabriela" resaltando el rol "decisivo" de la ministra Plá

El Presidente Sebastián Piñera promulgó este lunes la Ley Gabriela, que amplía el delito de femicidio para incluir a parejas de pololos, agradeciendo el rol "decisivo" de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, para sacar adelante la iniciativa.

La secretaria de Estado ha sido cuestionada por su rol en esa cartera desde que asumió el cargo, pero las críticas se agudizaron desde el 18 de octubre ante una serie de denuncias de violencia sexual contra mujeres, por lo que mañana martes será interpelada en la Cámara.

Sin embargo, el Mandatario aprovechó de respaldarla en su discurso: "quiero terminar reconociendo y agradeciendo a Isabel Plá, porque yo estoy absolutamente seguro de que ella, no solamente por un compromiso personal -que lo tiene muy profundo-, sino que reflejando claramente el compromiso de nuestro Gobierno, fue un factor decisivo para que hoy día estemos promulgando la Ley Gabriela", remarcó.

Diputadas PC no asistieron

El Presidente también agradeció el trabajo "sin duda importante" de los diputados autores del proyecto, entre quienes están dos de sus principales impulsoras, las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, que declinaron asistir a la ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno.

"Pese a ser autora y estar invitada a La Moneda, no asistiré", anunció Cariola en su Twitter. "No compartiré fotos y sonrisas con el Presidente/gobierno responsable de graves violaciones a DDHH en nuestro país (...) esperaremos afuera a la familia Alcaíno, ya que con ellos no solo nos debemos un gran abrazo por esta promulgación, sino que nos es absolutamente necesario después de todo el dolor por el que han tenido que pasar".

De todas maneras, junto a @camila_vallejo y organizaciones de mujeres, esperaremos afuera a la familia Alcaíno, ya q con ellos no solo nos debemos un gran abrazo por esta promulgación, sino que nos es absolutamente necesario después de todo el dolor por el que han tenido q pasar. — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 2, 2020

Piñera, en tanto, reconoció a la familia de Gabriela Alcaíno y de su madre Carolina Donoso, ambas asesinadas por un ex pololo de la joven en 2018, por su participación en las discusiones que precedieron la promulgación de la ley.

"Ley Gabriela es una esperanza por justicia, no para nosotros, porque no aplica en el juicio", lamentó en la instancia el tío de la joven, Rodrigo Alcaíno, quien también dedicó sensibles palabras a su sobrina.

"Amada Gabriela, aunque no hay remedio para tu ausencia, trascenderás en la historia, tu sonrisa se quedará, no la vamos a olvidar. Tú eres nuestra estrella de cristal, nuestro campo de girasoles, la luna del cielo que con un soplo del viento nos podrá abrazar. Lo que nos enseñaste, hoy lunes 02 de marzo del 2020 lo cumplimos. Se promulga la Ley Gabriela por ti, por Carolina, por tantas que ya no están. Por no más femicidios en Chile, y para comenzar a ser realmente la copia feliz del Edén", expresó.

Polémica frase

Tras agradecer a las familias de las víctimas, Piñera recordó que la propia madre de Gabriela le enseñó que "'nadie me puede poner el dedo encima, ni la mano ni nada, (gracias a lo cual) yo sé qué es el amor propio'".

Luego de esta frase, el Presidente reflexionó que "a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas".

"Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra, y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo", enfatizó.

Cabe recordar que la ley tipificará dos tipos de delitos: el femicidio íntimo, configurado cuando el crimen es contra una esposa, cónyuge o polola, actual o pasada; y femicidio simple, que considera como agravantes que el crimen sea contra una mujer embarazada, adulta mayor, o bien, ocurra en presencia de menores de edad.

"Viene a hacer justicia, y sin duda, la debimos haber tenido mucho antes, y quizás muchos casos que siguen ocurriendo pudimos haberlos evitado", concluyó el Mandatario.