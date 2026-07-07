Comisión del Senado inicia revisión de 207 indicaciones a megarreforma

La comisión de Medio Ambiente del Senado iniciará la revisión de las 207 indicaciones ingresadas tanto por el Gobierno como por parlamentarios oficialistas y de oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo en lo concerniente a las materias medioambientales.

Se espera que dicha instancia vote hoy mismo estas enmiendas a la megarreforma de La Moneda, que apunta entre otras cosas a rebajar los impuestos a las grandes empresas, la invariabilidad tributaria por 25 años y eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda a todos los ciudadanos, sin importar el nivel de ingresos

La comisión está citada para las 12:30 horas y va a sesionar sin Miguel Ángel Calisto, parlamentario que enfrenta un proceso judicial y un posible nuevo desafuero (como ocurrió cuando era diputado) en una investigación que lleva adelante la Fiscalía por un presunto fraude al Fisco. Lo va a reemplazar Enrique van Rysselberghe (UDI).

Paralelamente, continúa la ofensiva de parlamentarios de oposición, particularmente contra la invariabilidad tributaria que se va a discutir la próxima semana en la comisión de Hacienda: la bancada del PPD e independientes anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para consagrar la invariabilidad de los derechos sociales, según dicen, con el fin de proteger la Pensión Garantizada Universal, la gratuidad de la educación y también los derechos laborales como las 40 horas laborales semanales.