ANEF: la reforma al estatuto administrativo debe hacerse con los trabajadores

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) abordó el anuncio de una reforma integral al estatuto administrativo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el fin de "consolidar el reordenamiento fiscal que estamos haciendo".

El secretario de Estado confirmó este domingo en TVN la creación de una comisión técnica a cargo de revisar el estatuto administrativo. En esa línea, esta mañana, precisó que "esta comisión se va a constituir esta semana y va a tener un trabajo de un par de meses hasta llegar a las conclusiones".

"Después tenemos que socializarlas del modo más amplio posible para poder darle a nuestro gobierno, al Estado de Chile, una normativa más moderna. Bueno, la comisión tendrá que determinar las cosas que hay que cambiar, pero efectivamente hay muchos temas de rigideces. Queremos que el Estado sirva mejor a los ciudadanos", sostuvo.

Asimismo, el líder de la billetera fiscal espera que los resultados se entreguen en diciembre, descartando que estén para el Presupuesto 2027: "Esto es algo que requiere algunos cambios más estructurales, pero va a estar de aquí a fin de año para ser materia de una discusión más amplia".

En este contexto, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, aseveró que "estamos, siempre lo hemos dicho, disponibles para abordar la modernización del Estado. Y sí debe hacerse con participación de las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales".

"Todos los que nos quedamos para ejecutar la política pública en el Estado sabemos las fortalezas y debilidades de cada servicio público, desde el territorio y también de Santiago. Entonces creemos que es una oportunidad, pero tiene que ser con esta participación, que sea vinculante, que sea capaz también de entregar certezas a la ciudadanía y no que sea una disputa solamente en lo ideológico", aseveró.

Mercado de capitales

Por otro lado, el ministro Quiroz planteó en la víspera la necesidad de reformar el mercado de capitales, apuntando a crear un mercado accionario para que las empresas medianas también puedan emitir acciones "para que haya mejores créditos y más baratos para las Pymes".

La propuesta tuvo una buena recepción por parte de los economistas. Héctor Osorio, socio de PKF Chile, explicó la importancia de una reforma: "De esa forma los oferentes y demandantes pueden volver a transar con seguridad. En términos simples, para quien demanda recursos financieros, un mercado de capitales activo y efectivo le permitirá financiar sus proyectos a un costo más competitivo de aquellos que hoy día se observan".

Desde el Congreso, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, señaló en Cooperativa que el Ejecutivo no los ha contactado como oposición para llevar a la mesa expertos que lleven la visión del sector.

En paralelo, su par Guillermo Ramírez (UDI) comentó que el estatuto administrativo tiene espacios de mejora y que "no tiene mucho sentido oponerse a priori".