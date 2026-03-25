Bancada PPD ingresó reforma para quitar al Presidente la facultad de indultar

Este miércoles, la bancada PPD más independientes ingresó una reforma constitucional que busca suprimir la atribución del Presidente de la República para otorgar indultos, la iniciativa fue presentada por el diputado del Partido por la Democracia e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Cuadrado.

El proyecto surge luego de que José Antonio Kast confirmara que estudia la posibilidad de indultar a carabineros y militares condenados por hechos vinculados al estallido social, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores y también la reacción de la presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, quien planteó la necesidad de revisar esta facultad.

El texto de la reforma plantea que "ya no se justifica en una democracia republicana madura mantener los indultos presidenciales", señalando que su eliminación permitiría fortalecer la igualdad ante la ley, reducir la discrecionalidad política en la ejecución de penas y resguardar la autonomía del Poder Judicial.

El diputado Cuadrado sostuvo que, a su juicio, el problema no radica en decisiones puntuales de cada gobierno, sino en una falla estructural del sistema: "Cuando sucesivamente todos los Presidentes de Chile cometen errores al indultar, no es el error de cada uno de ellos, sino que es una falla estructural del sistema republicano de nuestro país", afirmó.

"Hemos decidido presentar una reforma constitucional para eliminar la potestad del Presidente de la República de indultar, porque actualmente los tribunales de justicia ya resuelven los casos que corresponden. Además, existe la opinión clara de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien señaló que esta figura legal debía ser eliminada", agregó.

Por su parte, el jefe de bancada, Raúl Soto, afirmó que su sector nunca ha respaldado el uso de indultos presidenciales: "Creemos que debilita el Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que permite de forma discrecional y por motivaciones políticas revisar procesos judiciales y modificar sanciones penales que ya tienen sentencias ejecutoriadas".

Finalmente, los parlamentarios manifestaron su expectativa de que la iniciativa pueda avanzar en el Congreso con apoyo transversal de otras bancadas.