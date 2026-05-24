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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Biministro Alvarado está dispuesto a alargar la discusión de la megarreforma en el Senado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La autoridad afirmó que la prioridad es lograr consensos amplios en la instancia -que se compone de una estrecha correlación de fuerzas políticas-, incluso si eso implica cambiar el cronograma.

Biministro Alvarado está dispuesto a alargar la discusión de la megarreforma en el Senado
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El titular de Interior y de la Segegob pidió dejar atrás el rechazo previo a legislar por parte de los parlamentarios de oposición: "Yo espero, sinceramente, que pasen de la negación a la construcción", señaló.

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El biministro del Interior y de la Secretaria General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), afirmó que "no tiene ningún problema" en que "se alargue" el debate de la megarreforma en el Senado, si es que hay "ánimo, voluntad y disposición al acuerdo". 

El proyecto estrella del Ejecutivo fue aprobado por la Cámara Baja y ahora enfrenta su prueba de fuego en la Alta, pues se prevé una votación más reñida debido a la estrecha correlación de fuerzas políticas que la componen.

Alvarado, en conversación con Mesa Central de T13, aseguró que la prioridad del Ejecutivo es lograr consensos amplios y sustantivos, incluso si eso implica modificar el calendario original que pretendía despachar la iniciativa en junio.

"Como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión, si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo", expresó. 

En ese sentido, el biministro enfatizó la necesidad de un diálogo activo en el Senado y pidió dejar atrás el rechazo previo a legislar por parte de los parlamentarios de oposición: "Yo espero, sinceramente, que pasen de la negación a la construcción", señaló.

El calendario legislativo indica que el proyecto será retomado a partir del 2 de junio, una vez finalizada la semana regional y tras la realización de la Cuenta Pública. El texto deberá sortear primero las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente antes de llegar a la Sala.

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