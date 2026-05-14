Lo que era la revisión técnica del "corazón" del proyecto de ley terminó en un duro cruce de acusaciones en la Cámara de Diputados. La tensión estalló cuando el presidente de la instancia, Agustín Romero (Republicano), decidió cerrar abruptamente el debate de un artículo clave tras la solicitud del oficialismo, desatando la indignación de los parlamentarios de oposición.

Ante los reclamos por la falta de diálogo, Romero se mantuvo firme: "Esto yo lo advertí... ya hablaron una vez y quieren seguir hablando. Está aprobado el cierre del debate".

La respuesta no tardó en llegar. El independiente-PPD Carlos Bianchi, visiblemente molesto, calificó la gestión de Romero como una "bajeza", acusándolo de actuar de forma "servil" al Ejecutivo y de dar la espalda a los intereses del país.

Pese a la dureza del intercambio y las acusaciones de autoritarismo en la conducción, el ambiente se distendió en los pasillos apenas una hora después. Un reflejo de la naturaleza de la política legislativa: una puesta en escena de alta fricción pública que, tras bambalinas, convive con la camaradería de los recesos.

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