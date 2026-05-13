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Kast a la oposición: No necesitamos un tsunami de indicaciones, sino un huracán de inversiones

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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En el marco del desayuno anual de la Confederación Chilena de la Construcción (CChC), el Presidente José Antonio Kast realizó un crudo diagnóstico de la situación laboral y económica del país y abogó por cambiar el rumbo legislativo para favorecer la llegada de capitales.

"Estamos llegando al millón de desempleados y sobre los dos millones de personas en la informalidad", advirtió el Mandatario.

En ese sentido, abogó por una rápida tramitación de la megarreforma impulsada por su Gobierno y apuntó a la oposición por anunciar una gran cantidad de reparos: "No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones. Haciendo las cosas bien, vamos a lograr el proyecto de desarrollo de Chile", manifestó.

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