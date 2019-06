Desbordes: La reintegración no es un tema de principios y no sé si reactivará la economía

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, reiteró este martes, en Cooperativa, su llamado a abordar con "realismo y pragmatismo" la tramitación de la reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel admitió que, dentro del oficialismo, "algunos se enojaron" con sus palabras posteriores a la Cuenta Pública, donde se abrió a desechar la reintegración del sistema impositivo -que es considerada "el corazón de la reforma"- a objeto de facilitar su despacho en el Congreso.

"La reintegración no es un tema de principios, es un tema contable, y no sé si reactivará la economía", afirmó el diputado, que insistió en la importancia de avanzar y zanjar el tema durante este año, porque al día de hoy "no están claras las reglas del juego para quien quiera invertir".

"No es adecuado para un país estar ahí con estas reformas en curso, que ya va para un año y todavía no sale de la comisión de Hacienda, después va a ir a la Sala de la Cámara, donde se le van a hacer indicaciones", planteó el parlamentario, que añadió que se "la tramitación completa no puede pasar de este año".

Reforma parlamentaria

El diputado también se refirió al anuncio realizado por el Presidente Piñera sobre la reducción del número de parlamentarios, indicando que "el Presidente nos había dicho el lunes a nosotros 'voy a ir por el acuerdo RN-DC', con 138 (diputados), no sé si es de la UDI, pero opta por 120".

Para Desbordes, la presencia de 138 diputados "garantiza una proporcionalidad e inclusión. Yo soy partidario de que en el Congreso estén representadas todas las fuerzas políticas, sé que hay gente que no le gusta que esté el Frente Amplio, que esté Florcita Motuda, pero hay electores que se sienten identificados con él".

"No tengo problemas en la rebaja de parlamentarios, RN no tiene problemas, va a apoyar el proyecto del Gobierno, de nuestra boca no ha salido una crítica. Ojalá que el límite de la reelección fuera retroactivo, que los diputados vivan en el distrito", insistió.

"Si queremos limpiar la imagen del Congreso, ojalá que un diputado que fue elegido con trampa, ya sea que fue condenado o que se acreditó en juicio que recibió platas negras, que recibió platas fuera de la ley (...) no debe ir a la reelección", agregó el presidente de RN.

Además, Desbordes planteó que "no quiero volver al binominal, que está muy desprestigiado, y no quiero dejar fuera al 20 por ciento de los chilenos del Congreso. Miremos a los próximos 30 o 40 años, no miremos a la próxima elección".

Desbordes descartó tener una mala relación con el Presidente Piñera.

Reforma previsional

En materia de pensiones, el diputado comentó que "al margen de que no estén las AFP, yo pido que el trabajador tenga la posibilidad de elegir ".

"Nosotros creemos que el 4 por ciento es del trabajador y no podemos pedirle solidaridad a alquien que gana 800 lucas o un millón, porque necesita esa plata para su propia pensión. Sí a lo mejor podemos hacer un fondo intergeneracional con los que ganamos más de tres millones", dijo.

Si las AFP no están en el proyecto, Desbordes indicó que puede "votar sí, con dolor de guata, porque yo lo que quiero es que haya libertad del trabajador para elegir. Si me dicen que es solo un ente estatal y que no hay alternativas, yo voy a votar que no"

Además, Desbordes se manifestó "feliz que decidamos sobre el 14 por ciento, ¿por qué no?".

"No tengo problema en que haya una AFP estatal y le demos la posibilidad a la gente de que tenga alternativas", recalcó.

Relación con La Moneda

El diputado desestimó una publicación de La Tercera, en la que se aseguraba que no participará en un viaje con el Presidente Piñera, respondiendo que "problemas con el Presidente no tengo, a los viajes nunca me he bajado ni he dicho que no voy a ir".

"He tenido diferencias con Larroulet y lo voy a conversar con él, en el tema de Allamand, ahí sí que me molestó lo que pasó, porque cuantos han dicho lo mismo que Allamand en los últimos tres meses, hay gente que dice todas las semanas que están disponibles", aclaró.

Desbordes sostuvo que "no solo (Francisco) Chahuán, Evópoli dice que (Felipe) Kast está disponible, la 'Coca' (Jacqueline Van Rysselberghe) dice que tiene al mejor en las encuestas (Joaquín Lavín). Lo dicen todas las semanas y yo lo único que digo es no adelantemos la carrera presidencial y cuidemos a todos los presidenciables".