Diputada del FA critica que se condicione la reconstrucción a "una reforma tributaria"

La diputada Carolina Tello (FA) criticó en Cooperativa el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno de José Antonio Kast esta semana, apuntando a que las más de 40 medidas deberían ser tramitadas de manera separada.

"Me parece que es muy preocupante que se condicione, por ejemplo, el tema de la reconstrucción -lo que son las casas para las personas, las viviendas- a una reforma que lo que trae, como lo que yo veo, es una reforma tributaria", aseveró.

En ese sentido, la frenteamplista aseveró que "hay que separar el proyecto en partes y no estar pasando gato por liebre, en definitiva, se condicionan ciertos eventuales financiamientos de distintas cosas a resultados que podrían llegar a ocurrir".

"Lo que a mí me pasa es que solo genera incertidumbre, no genera ninguna cosa concreta que uno pueda decir 'ya, mira, con esto sí podemos salir para adelante', qué sé yo", planteó.

"Hay muchos temas que son complejos de esta ley que de verdad es muy larga. Incluso tiene aspectos que tocan la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara y ni siquiera va a pasar por ahí el proyecto, ni siquiera para ver esos artículos en particular que tienen que ver con temas de acuicultura en nuestro país, que evidentemente requieren una revisión técnica en la comisión respectiva", acusó la integrante de la instancia especial.

Asimismo, planteó que "lo que pudimos conocer del proyecto y de un estudio que hizo la Fundación Nodo XXI, de aplicarse efectivamente todas las propuestas que se están haciendo a través de este megaproyecto, vendría a beneficiar a 63 autoridades aproximadamente del Gobierno de Kast, incluidos ministros de Estado".

"Hablamos de más de 292 mil millones aproximadamente que pudieran beneficiarse distintos ministros de Estado por los patrimonios que ellos tienen y que están declarados, por cierto, en sus respectivas declaraciones de intereses y patrimonio como corresponde", afirmó Tello.

La parlamentaria insistió en que el paquete debe ser legislado en separado y aseguró que no ser así el Frente Amplio "no está disponible para apoyar una reforma que beneficie al 1% más rico de Chile".

"No se trata solo de caprichos legislativos para hacer obstáculos de una ley que propone el presidente de la República, no. Acá se trata de ocupar las instituciones como corresponde, se trata de ocupar las herramientas jurídicas que existen y se trata de legislar y discutir de cara a la ciudadanía y, por cierto, con los tiempos que se requieran", sostuvo.