Boric: "Debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio"

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) condenó este martes por la noche las retenciones bancarias masivas aplicadas a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), advirtiendo que "a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares".

A través de un mensaje en su cuenta de X, el fundador del Frente Amplio y antiguo líder estudiantil apuntó al actual Gobierno por el estancamiento de las condonaciones durante su mandato.

"Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras", comenzó señalando.

"Inaceptable contradicción"

Boric acusó una "inaceptable contradicción" en las prioridades legislativas del Congreso, arremetiendo contra los sectores políticos que validan estas acciones de cobro ejecutivo en desmedro de la fiscalización a las grandes redes delictivas, en una referencia que apunta directamente a la derecha parlamentaria por resistirse al mecanismo para facilitar el levantamiento del secreto bancario.

"Y mientras esto sucede a costa de la clase media, los mismos que justifican este castigo a familias endeudadas, votan en contra de habilitar el levantamiento del secreto bancario, pese a que ya no hay dudas que el crimen organizado ocupa la banca para blanquear y mover sus recursos", enfatizó.

En la misma línea, el exjefe de Estado cuestionó el foco de la rigidez de las instituciones: "¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?", agregó.

Llamado a las fuerzas progresistas

Finalmente, junto con expresar su solidaridad con los afectados, el otrora Mandatario hizo un llamado explícito a su sector político para hacer frente a la situación y retomar el debate educativo.

"Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio", urgió Boric, instando además a "retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna" y a "continuar firmes en la postura de perseguir y golpear en toda la línea al crimen organizado, en particular en su ruta del dinero".