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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Economía

Inflación en EE.UU. llegó a 4,2% en un año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ls precios al consumidor acumulan un crecimiento de 2,5% durante 2026.

Inflación en EE.UU. llegó a 4,2% en un año
 EFE archivo

La ofensiva de EE.UU. en Medio Oriente causa problemas en su economía doméstica.

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La inflación internanual en EE.UU. para sectores urbanos se disparó al 4,2 % en 12 meses, tras el 0,5% de incremento en mayo, por el alza en los precios de la energía, marcada por la tensión en Medio Oriente por la ofensiva militar que la propia Casa Blanca realiza -junto a Israel- contra Irán.

En tanto, en lo que va de 2026, los precios al consumidor acumulan un crecimiento de 2,5%.

Se trata del nivel más alto desde abril de 2023 y "a tono con los pronósticos del mercado", revelaron medios locales, que citaron que los analistas preveían la continuación de una tendencia al alza impulsada por el encarecimiento del petróleo.

En tato, la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, aumentó al 2,9 %, una décima más que en abril, informó el Bureau of Labor Statistics (BLS).

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