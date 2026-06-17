Diputado DC propone crear un "Registro de Vándalos de Cuello y Corbata"

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados iniciará, la tarde de este miércoles, la tramitación del bullado proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, que busca sancionar con la pérdida de beneficios sociales a quienes cometan ilícitos o dañen el espacio público, con penas que pueden prolongarse entre uno a cinco años.

Sin embargo, el diputado Patricio Pinilla (DC) anunció el ingreso de otro proyecto paralelo que busca crear un "registro de vándalos de cuello y corbata", donde aparezcan inscritos "aquellos que han sido condenados por delitos económicos (como) lavado de activos, administración fraudulenta, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho o colusión".

"Todos quienes han sido condenados (por estos ilícitos) deberían ser parte también de un Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, administrado por el Registro Civil", explicó.

El parlamentario también detalló el alcance de las penas incluidas en su propuesta: "Que no puedan sacar licencia de conducir; no puedan tener pasaporte; que no reciban devoluciones del crédito fiscal; que no puedan ser parte de directorios de empresas públicas; y que no puedan participar en licitaciones. Es decir, sanciones también de carácter económico, junto con las sanciones penales que merezcan sus conductas", puntualizó.

Gobierno defendió su propuesta: "Queremos que las cosas que molestan a la ciudadanía tengan una sanción"

Consultado sobre la propuesta de Pinilla, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, defendió el proyecto original del Gobierno, argumentando que los "delitos económicos son sancionados por los tribunales de justicia, y (en esos casos) se trata de delincuentes más que de incivilidades".

"Lo que queremos es que las cosas que incomodan, que molestan a la ciudadanía, tengan una sanción", enfatizó la autoridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, subrayó que la propuesta contempla "tomar delitos o incivilidades, cosas que están tipificadas en nuestra legislación, salvo el rayado, que es algo que se estaría agregando".

"Usted para hacer loterías necesita un permiso de la autoridad, y lo que estamos buscando es precisamente que se cumpla la ley. Lotería es algo bastante diferente a estas actividades comunitarias que se realizan (como los bingos). Acá habrá que discutir el mérito de cada una de esas cosas", agregó.

FA cuestiona proyecto del Gobierno: "Hasta los bingos pueden caer dentro de la incivilidad"

La propuesta del Ejecutivo de aplicar sanciones adicionales sólo a algunas conductas genera inquietud en la oposición respecto a su proporcionalidad, puesto que una persona que mató a un carabinero y otra que organizó una lotería sin autorización quedarán anotados en el Registro de Incivilidades.

"Asignar sanciones adicionales solo complica el diseño normativo y genera este sinsentido de que eventualmente hasta los bingos que organizan las juntas de vecinos puedan caer dentro de la incivilidad", cuestionó el diputado Jaime Bassa (FA).

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) planteó sus observaciones a las críticas de la oposición: "Para algo existe el Parlamento, si no, simplemente habría que recibir las mociones y despacharlas así como vienen. Nadie pretende ir a criminalizar a alguien que está haciendo un bingo, esa es una exageración y es pasarse un poco de rosca respecto al espíritu de la misma ley", aseveró.