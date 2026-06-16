Registro de Vándalos: senadora Vodanovic lo califica de "populismo legal"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, criticó en Cooperativa el "populismo legal" detrás del Registro de Vándalos e Incivilidades impulsado por el Ejecutivo, aludiendo a que no servirá para enfrentar problemas graves como la delincuencia y el crimen organizado.

En El Primer Café, la senadora sostuvo que "no es un proyecto que creo que mueva la aguja en ningún sentido, es ignorar la realidad. Creer que la gente que vive en rucos lo hace por gusto es ignorar la realidad, evidentemente son personas que causan un problema, pero del cual el Estado tiene que hacerse cargo mucho más que penalizarlos, porque no creo que nadie viva en condición de calle como una elección de vida, sino que más bien son personas enfermas o son drogadictos".

"Esto del populismo legal es agotador, porque por tener un registro más no vamos a solucionar el problema que tenemos hoy día, de delincuencia, de crimen organizado", añadió.

Por su parte, el timonel comunista, Lautaro Carmona, aseveró que "el proyecto siempre será débil cuando no tiene un tratamiento prelegislativo de amplia discusión, difusión, de expresión en los medios y en otros espacios, como centros religiosos, universidades, para crear y convenir parámetros y construir una conciencia frente al tema".

"Si uno mira las sanciones que se proponen, da la impresión de que hay un prejuicio adelantado de quiénes son los que van a cometer incivilidades, pues son todas sanciones que están vinculadas a privar de recursos, de mecanismos, que son aspirables desde el punto de vista de la condición de vida, que postulan los que tienen menos recursos. Aquí no hay ninguna sanción que vaya a afectar, el que tiene mucha plata puede darse el gusto, salvo quizás porque le quiten los documentos de conducir", cuestionó.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) defendió que "uno ve las 33 conductas que van a estar incluidas en este Registro de Vándalos e Incivilidades y es de sentido común que esas conductas sean sancionadas, más allá de las sanciones penales que puedan tener, también con un reproche que en definitiva les signifique un costo a la persona que las desarrolla".

"Tenemos que tener un cambio de paradigma, porque las soluciones que se han planteado a estos problemas y a estas conductas hoy día no resuelven el problema, lamentablemente no desincentivan a que ocurra y todos los días encontramos daños en bienes de uso públicos, daños en medios de transporte, homicidios, conductas ilícitas, nadie respeta la ley y pareciera que no pasa nada", agregó.

El diputado republicano Agustín Romero manifestó que "se trata de instalar que este tema es de ricos y pobres y nosotros la verdad es que estamos tratando a través de esto de generar una conciencia de que no se puede salir a destruir, a cometer incivilidades en términos generales y que salga gratis".

"Creo que se quedó corta esta ley, por ejemplo falta el comercio ilegal, los coleros en las ferias, creo que hay que meter algo de eso también, porque al final eso también daña al comercio formal y también hay que ver cuál es el efecto que tienen las suspensiones condicionales del procedimiento y los acuerdos reparatorios, también deberían quedar en este registro", puntualizó.