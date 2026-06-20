La discusión de la denominada mega reforma tributaria entró en una nueva etapa tras su aprobación en general en la Comisión de Hacienda del Senado. En ese contexto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que el Ejecutivo enfrenta dos caminos: insistir en aprobar la iniciativa con una mayoría ajustada o abrir un espacio de negociación para alcanzar acuerdos más amplios.

Soto afirmó que la posibilidad de alcanzar acuerdos depende principalmente del Gobierno: "La pelota está del lado de la cancha del Ejecutivo; son ellos quienes manejan la urgencia, quienes manejan y tienen la facultad exclusiva en materia tributaria".

Asimismo, aseguró que existen actores en el Senado dispuestos a dialogar, siempre que existan cambios relevantes. "Si quieren de verdad diálogo y acuerdos, tienen que dar muestras reales y pruebas de aquello. Más allá de las palabras, pasar a la acción, demostrarlo con hechos", manifestó.

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