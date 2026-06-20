Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.5°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mega reforma: "La pelota está del lado de la cancha del Ejecutivo", dice el PPD

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La discusión de la denominada mega reforma tributaria entró en una nueva etapa tras su aprobación en general en la Comisión de Hacienda del Senado. En ese contexto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que el Ejecutivo enfrenta dos caminos: insistir en aprobar la iniciativa con una mayoría ajustada o abrir un espacio de negociación para alcanzar acuerdos más amplios.

Soto afirmó que la posibilidad de alcanzar acuerdos depende principalmente del Gobierno: "La pelota está del lado de la cancha del Ejecutivo; son ellos quienes manejan la urgencia, quienes manejan y tienen la facultad exclusiva en materia tributaria".

Asimismo, aseguró que existen actores en el Senado dispuestos a dialogar, siempre que existan cambios relevantes. "Si quieren de verdad diálogo y acuerdos, tienen que dar muestras reales y pruebas de aquello. Más allá de las palabras, pasar a la acción, demostrarlo con hechos", manifestó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados