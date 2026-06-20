Ossandón afirma que Gobierno tiene disposición a flexibilizar la invariabilidad tributaria

La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, aseguró en El Diario de Cooperativa que existiría disposición del Gobierno para introducir modificaciones a la invariabilidad tributaria, uno de los aspectos que han generado debate en la mega reforma.

La parlamentaria señaló que esa posibilidad surge de conversaciones que se desarrollaron durante la discusión en la Cámara de Diputados.

En esa línea, afirmó que "hay una disposición a ceder ahí". Según explicó, una de las alternativas sería reducir la duración del beneficio.

Asimismo, indicó que también se estudia aplicar criterios diferenciados según el tamaño y la naturaleza de las inversiones.

"Podría ser por sectores, porque no es lo mismo invertir y traer una minera o una pesquera, que son cosas mucho mayores y necesitan mayor tiempo para recuperar la inversión", explicó.

La legisladora afirmó que este tema quedó pendiente durante la discusión en la Cámara y que será uno de los puntos relevantes que deberá abordar el Senado.

"Eso está absolutamente abierto", finalizó.

"El Gobierno tiene que ceder"

Ossandón enfrentó además las críticas de la oposición que acusa una falta de diálogo por parte de La Moneda.

La diputada afirmó que Renovación Nacional sí logró introducir parte de sus planteamientos. "Nos escucharon en el SENCE, nos escucharon en el tema de la propiedad intelectual y nos hubiera gustado que nos escucharan más con el tema de las contribuciones".

Por ello, descartó afirmar que el Ejecutivo haya cerrado las puertas al diálogo. "Así decir que a nosotros se nos invitó y no se nos escuchó, yo estaría mintiendo".

Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara señaló que para alcanzar un acuerdo amplio será necesario que el Gobierno haga concesiones.

"El ministro Quiroz, yo creo que a esta altura ya lo ha entendido, que si quiere que su reforma avance en un porcentaje importantísimo tiene que ceder también en algo".

Asimismo, enfatizó que existe un interés transversal por impulsar el crecimiento económico. "Todos queremos que Chile crezca", destacó.

PPD: "se necesita consenso social"

La discusión de la denominada megareforma tributaria entró en una nueva etapa tras su aprobación en general en la Comisión de Hacienda del Senado.

En ese contexto, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que el Ejecutivo enfrenta dos caminos: insistir en aprobar la iniciativa con una mayoría ajustada o abrir un espacio de negociación para alcanzar acuerdos más amplios.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "aprobar una reforma tributaria con uno o dos votos; eso es irresponsable".

Según Soto, el objetivo de fortalecer el crecimiento económico requiere reglas claras y permanentes.

"Lo que sí puede lograr ese objetivo es que tengamos reglas del juego en materia tributaria que sean claras y estables en el largo plazo. Y para eso usted necesita consenso social, consenso político transversal, amplio, robusto".

El diputado señaló que las diferencias se concentran en aspectos centrales del proyecto, como la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y las normas de invariabilidad.

Soto afirmó que la posibilidad de alcanzar acuerdos depende principalmente del Gobierno. "La pelota está del lado de la cancha del Ejecutivo; son ellos quienes manejan la urgencia, quienes manejan y tienen la facultad exclusiva en materia tributaria", enfatizó.

Asimismo, aseguró que existen actores en el Senado dispuestos a dialogar, siempre que existan cambios relevantes. "Si quieren de verdad diálogo y acuerdos, tienen que dar muestras reales y pruebas de aquello. Más allá de las palabras, pasar a la acción, demostrarlo con hechos", puntualizó.