Por negativa PC a rebajar impuestos, oposición no logró postura unificada ante megarreforma

La búsqueda de una postura unificada de la oposición frente a la megarreforma económica del Gobierno terminó sin éxito este lunes.

A pesar de los esfuerzos por presentarse como un bloque cohesionado, las diferencias respecto al sistema tributario impidieron la firma de una propuesta única.

Según se informó, la principal traba fue la postura del Partido Comunista (PC), que, a diferencia de los otros partidos del sector, rechazó acceder a bajas tributarias incluso con mecanismos de compensación fiscal.

Esta falta de convergencia obligó a la oposición a limitar su postura a una declaración general de principios. En dicho documento, advierten que cualquier cambio que debilite las arcas públicas tendrá consecuencias directas en la ciudadanía.

Paulina Vodanovic defiende la cohesión de la oposición tras fallido acuerdo

Pese a este escenario, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, desestimó los rumores de una ruptura en el sector, argumentando que la cohesión política no depende de la firma de un documento.

"Nosotros no vamos a caer en esta provocación permanente de los medios de instalar que estamos divididos, que no hay unidad, porque la unidad no se prueba con un papel, no se prueba con un documento", advirtió la legisladora.

En esta línea, la líder socialista acusó que la prensa busca instalar que "no hay unidad si no hay un documento único, que nosotros nunca hemos ofrecido, porque aquí lo que hubo fue estudios y propuestas en común".

Paulina Vodanovic defiende la cohesión de la oposición tras fallido acuerdo: "La unidad no se prueba con un papel". (FOTO: ATON)

Vodanovic insistió en que el bloque comparte un horizonte político: "La unidad se prueba con otros temas, con la visión de conjunto que tenemos de país".

Gobierno y legisladores del PS y FA afinan detalles de la megarreforma

En paralelo, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo una reunión este lunes en La Moneda con senadores del Partido Socialista y del Frente Amplio para analizar las propuestas particulares de cada colectividad de cara a la votación de la megarreforma.

El encuentro se produjo a menos de 48 horas de que el Senado sesione para votar la idea de legislar el proyecto, una instancia que el Ejecutivo ha definido como crítica para el cumplimiento de sus metas financieras.

El biministro Claudio Alvarado recibió a parlamentarios del PS y el Frente Amplio. (FOTO: ATON)

Pese a la falta de una propuesta opositora conjunta, los senadores oficialistas y del PS han mantenido el canal de diálogo abierto con Alvarado para presentar sus propias minutas técnicas.