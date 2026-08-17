Senadora Gatica (RN): La pugna en seguridad será hasta dónde recortar derechos a condenados

La senadora María José Gatica (RN) planteó en Cooperativa que la mayor pugna en materia de seguridad será buscar un límite en materia de derechos sociales y se manifestó optimista ante la posibilidad de tramitar la reforma antes de que termine el año.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria recalcó que "Renovación Nacional está a la espera de un documento formal, más allá de los borradores que puedan estar filtrándose y que nos han llegado. Yo espero no hablar sobre supuestos, sino que tener el documento en sí, que es lo que se va a ingresar en este caso en el Congreso para que lo podamos evaluar y escuchar a todos los actores para ver cómo avanzamos".

"Hay que colocar los límites de hasta dónde se puede ceder y hasta dónde no. Lo que entiendo y que también le hace sentido a la ciudadanía es que las personas que cometen crímenes de manera brutal obviamente que se les corten los derechos sociales, pero hasta dónde llega el corte de derechos sociales va a ser la gran pugna que va a existir en el Congreso", adelantó.

La parlamentaria dijo que "no podemos perder el foco, aquí hay una dirección clara del Ejecutivo y que es poder avanzar en materia de seguridad, que es poder implementar herramientas distintas, porque las actuales ya no son suficientes y con eso me quedo yo".

Sobre los tiempos de tramitación, la senadora recordó que "a mí me parecía bien optimista lo que planteaba el ministro Quiroz en su momento con el proyecto de Ley de Reconstrucción y resultó. Yo creo que más allá de colocar plazos, porque es bueno tener un cronograma, una carta gantt, para ver si cumplimos o no cumplimos con lo proyectado, hay que avanzar y hoy día lo primero es tener el proyecto en mano, para estudiarlo y corregir las cosas que tenemos que mejorar".

"No es tan descabellado creer que de aquí a diciembre podemos sacar esta reforma adelante, entendiendo que si lo logramos con reconstrucción, por qué no lo vamos a lograr con un punto en el que hay consenso como es seguridad", insistió.