UDI advierte al Gobierno por reforma de seguridad: "Hoy no podríamos apoyarla"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, alertó que algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad debilitan la institucionalidad del país, por lo que, "en las condiciones actuales", el partido "no puede apoyarlas".

En una entrevista con La Tercera, el líder gremialista expresó: "No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar".

"La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que, al final, debilitan la Constitución", sostuvo.

"El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado", explicó Ramírez.

"Si tú pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en ella y que la transforma en un elemento extremadamente vulnerable", advirtió.

"Tenemos que establecer estas normas en la legislación"

"Por ejemplo, si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones?", fundamentó el timonel UDI.

Por consiguiente, "lo que nosotros tenemos que hacer es establecer estas normas en la ley y argumentar de buena forma por qué no son inconstitucionales, y si es que finalmente esto se da al TC, hay que ganarlo en el TC", llamó.

"Las sanciones por conductas o delitos están siempre establecidas en la ley. Entonces, no es argumento suficiente el tener la razón para debilitar la Constitución. Nosotros, en vez de debilitarla, deberíamos fortalecerla", dijo.

"Es legítimo intentar cambiar la Constitución, pero con normas o principios que sean propiamente constitucionales. Establecer en la Constitución excepciones que son legales o normas que son de índole legal, al final, insisto, terminan por transformar a la Constitución no en la norma suprema que genera estabilidad, sino en una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno. Y por eso tenemos que fortalecerla volviendo a subir los quórums a como era antes", remató el líder UDI.

Los puntos de acuerdo: Estado de excepción y restringir derechos a condenados

Por otro lado, Ramírez se mostró de acuerdo con establecer un nuevo estado de excepción, ya que "eso se hace en la Constitución y, por lo tanto, no existe objeción"; y "la discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco representa un problema", afirmó, en referencia a eventuales atribuciones de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas.

También expresó concordar con "la idea de fondo" de restringir prestaciones sociales, de salud y educación a condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, aunque entiende que "se está intentando modificar la Constitución para (posibilitar ello e) intentar evitar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas y el TC".

Sin embargo, "no podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional. Además, es una hiperconstitucionalización tan típica en Latinoamérica y tan típica del primer proceso constituyente en Chile que nosotros (la UDI) rechazamos", manifestó.