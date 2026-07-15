UDI: La legitimidad de la reforma se dará si Chile vuelve a crecer y a generar empleo

El diputado Eduardo Cretton, uno de los vicepresidentes de la UDI, restó importancia al rechazo cerrado de la oposición a la megarreforma, pese a los esfuerzos que desplegó el Gobierno de José Antonio Kast por lograr algunos acercamientos con el Socialismo Democrático.

En la antesala de la votación definitiva en la Sala del Senado, el gremialista señaló en El Primer Café que el Ejecutivo demostró su "ánimo de conversar con la oposición", y si bien lamentó "mucho que el acuerdo con el PPD (respecto a la invariabilidad tributaria) se haya caído", dijo que los senadores que lo suscribieron, en realidad, "estaban buscando cualquier excusa" para desahuciarlo.

"¿Por qué? Porque cuando se anunció hubo fue una tremenda capotera por parte de los sectores más radicales de la izquierda, que desde el minuto uno se han opuesto a esta reforma tributaria", y "quienes hoy día está poniendo la música en la izquierda son Manouchehri, Cicardini, el Frente Amplio y el Partido Comunista", dijo Cretton.

Sin perjuicio de este impasse, "yo soy de los que piensan que la legitimidad de esta reforma no se va a dar si es que se aprueba por un voto más o un voto menos (en el Congreso). La legitimidad de esta reforma se va a dar si es que efectivamente Chile vuelve a crecer y volvemos a generar empleo, que es la gran urgencia que tiene nuestro país", afirmó Cretton.

Y añadió: "Cuando yo escucho a la oposición oponerse a este proyecto de reforma, mi pregunta es ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como estamos? ¿Seguir con un millón de chilenos desempleados? ¿Seguir con un país que está estancado, con el aumento de los campamentos, con los niveles de inversión bajos?".

"Yo espero que efectivamente esta reforma genere crecimiento. La reforma va a tener que ser juzgada por sus resultados, y de eso nos tendremos que hacer cargo nosotros", sentenció el dirigente UDI en Cooperativa.