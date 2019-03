En El Primer Café, el ex ministro Genaro Arriagada (DC) hizo una autocrítica sobre el rol que ha tenido "la gente que no se ubica en la derecha" para permitir el surgimiento de gobiernos de derecha. "Si queremos que no haya una proyección de los gobiernos de derecha, tenemos que partir barriendo delante de nuestra propia casa, porque sino quedamos en un cuadro ambiguo que no nos sirve", expresó.

