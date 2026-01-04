Caída de Maduro agita a la política chilena: Desde "el patio trasero de EE.UU." a la "esperanza"

La reciente situación en Venezuela, marcada por la caída del régimen de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos, sigue generado marcadas diferencia entre políticos chilenos, dado que mientras algunos ven con "esperanza" el futuro del país caribeño, otros arremeten contra la operación y advierten de los riesgos para el resto de los países latinoamericanos.

Desde la izquierda y centroizquierda han levantado alarmas sobre el rol de Estados Unidos, cuestionando el actuar en suelo caribeño y advirtiendo de la amenaza para el resto de la región.

Una de las voces críticas es la del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien calificó la captura de Maduro como una manifestación del "carácter imperial" de EE. UU.

En una entrevista este domingo con radio Nuevo Mundo, el timonel afirmó que la bullada operación es "la consumación, una vez más, del carácter imperial de parte de Estados Unidos respecto de cualquier punto del mundo y en particular respecto a América Latina, a quienes, de acuerdo con la Doctrina Monroe que ellos siguen reiterando y ajustando, somos el patio trasero de Estados Unidos".

"Ellos pueden hacer y deshacer respecto de las decisiones que soberanamente, a cada pueblo", lamentó Carmona, añadiendo que esta situación "pone en jaque la convivencia que se alcanza en los tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial".

Lautaro Carmona (PC) insiste en que la intervención de EE. UU. en Venezuela no es más que la reafirmación de que América Latina es su "patio trasero", donde Washington se arroga la potestad de "hacer y deshacer". (FOTO: ATON)

El senador Juan Luis Castro (PS) se sumó a la crítica, afirmando que "el derecho internacional fue violado por Estados Unidos" y que, pese a la ilegitimidad de la administración de Maduro en Venezuela, "tampoco es para alabar a Estados Unidos".

Según acusó, este accionar norteamericano es de mucho riesgo, dado que lo puede repetir "en cualquier otra nación sudamericana o latina. Se siente que tiene la dominancia del hemisferio occidental y sobre todo América Latina".

"Aquí caben muchas interrogantes. ¿Venezuela retornará a la democracia realmente? ¿Será una suerte de colonia americana por un tiempo indeterminado? ¿Habrá capacidad de tener autodeterminación del pueblo venezolano? Eso es lo que está en juego", preguntó el parlamentario.

En tanto, las reacciones desde el Frente Amplio también reflejan una dualidad. El diputado Diego Ibáñez, si bien valoró la caída de Maduro como "una buena noticia para los venezolanos", rechazó categóricamente los bombardeos de Estados Unidos.

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez celebra la salida de Maduro, pero condena los bombardeos estadounidenses, señalando intereses como el petróleo y el bloqueo a China y Rusia, no la autodeterminación del pueblo. (FOTO: ATON)

"Ningún país respetuoso del derecho internacional puede celebrar un bombardeo de Estados Unidos en ningún lugar del mundo, porque no lo hacen para supuestamente liberar y darle autodeterminación a la gente, como nos gustaría, sino que lo hacen por el petróleo y para cortarle el paso a China y a Rusia", acusó el frenteamplista.

"Eso se debe condenar porque el derecho internacional son reglas creadas hace más de 100 años para no generar nuevas guerras mundiales", añadió.

El apoyo de Chile Vamos al operativo

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, expresó su optimismo con la captura de Maduro, asegurando que "lo más importante ahora es que se abra una ventana de esperanza para que Venezuela pueda retornar a la senda de la democracia y el respeto a los derechos humanos".

"Esperamos que se pueda producir una transición pacífica y que no ocurra que a Maduro simplemente lo reemplace otro chavista y continúe la dictadura. Es el momento de la esperanza, el momento del cambio que millones de venezolanos han soñado por años", enfatizó el legislador.

La esperanza para Venezuela reside en una "transición pacífica" que evite que el régimen sea reemplazado por "otro chavista", dijo Iván Moreira. (FOTO: ATON)

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que, si bien la intervención podría considerarse un "último recurso" ante la extrema realidad venezolana, no estará exenta de consecuencias políticas.

"Todos sabemos que esto tiene repercusiones en materia política e internacional y especialmente en Sudamérica, porque surge esta necesidad de que este país, desde hace mucho tiempo, debe recuperar su orden interno. Entonces, países como Chile deben estar atentos y exigir que Venezuela vuelva al orden democrático pacíficamente", expresó.