Acuerdo unánime en la Cámara Baja para poner a raya acciones de violencia

Todos los comités parlamentarios de la Cámara Baja acordaron poner a raya las acciones de violencia en el hemiciclo, a raíz de las agresiones verbales y físicas hacia diputados realizadas por el exrepublicano Gonzalo de la Carrera, quien este miércoles emitió dichos transfóbicos en contra de su par de Comunes Emilia Schneider.

El vicepresidente de la Corporación, Alexis Sepúlveda (Partido Radical) -quien hace un mes fue golpeado por el legislador por Las Condes-, explicó que "los acuerdos de comité incorporaron la necesidad y el compromiso de poder avanzar en modificaciones reglamentarias y eventualmente constitucionales, que permitan abordar las reiteradas faltas al reglamento de parlamentarios o parlamentarias".

Cabe recordar que la Segpres se comprometió a darle urgencia a una reforma ingresada tras el incidente anterior, que incluye como causal de cesación del cargo parlamentario el cometer violencia contra sus pares en el ejercicio de sus funciones, pero hasta ahora no se ha precisado si se le pondrá urgencia simple o suma urgencia.

Por el momento, está claro que ninguna reforma permitirá aplicar sanciones sobre hechos pasados, por lo que se estima que esta será una herramienta más bien disuasiva para evitar que estos se repitan en el futuro.

A la vez, y antes de que ingrese formalmente la calificación de urgencia a ese proyecto de reforma constitucional, la Comisión de Ética de la Cámara también anunció que analizará cambios al reglamento interno para aumentar las sanciones aplicables en casos como el descrito.

MINISTRA ORELLANA RESPALDA MECANISMO DE DESTITUCIÓN

Como este proyecto resurgió por sus declaraciones contra la diputada Schneider, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que "cuando el Presidente Gabriel Boric ganó, ustedes no se imaginan la cantidad de cartas de papás y mamás de niños trans que nos escribieron diciendo que sus hijos estaban contentos, porque iban a sentir que no tenían un Gobierno que los iba a odiar. Para ellos es probablemente muy duro tener que ver una y otra vez al mismo parlamentario diciendo lo mismo".

"Creo que es importante que, si vemos que hay un problema persistente, podamos mejorar con más democracia y no con menos, y en ese sentido, que podamos contemplar qué es lo que pasa si un parlamentario se comporta así, para que sus electores del Distrito 11 no se queden sin representación por el actuar lamentable de un parlamentario", destacó la secretaria de Estado.

En tanto, desde la exbancada del aludido, cuyos representantes entregaron una carta en La Moneda para solicitar impulsar la agenda pro seguridad, el diputado republicano José Carlos Meza apuntó que "me gustaría que la ministra (de la Segpres, Ana Lya Uriarte) hiciera caso de la carta que le entregamos, y pusiera urgencia a los problemas reales de los chilenos".

"No he visto una condena también a la actitud que tomaron algunas diputadas inmediatamente ocurrido este hecho. En una actitud violenta, desafiaron no sólo al diputado De la Carrera, si no que a otros diputados, a que bajaran a enfrentarlas, y a mí me parece que eso es completamente condenable", agregó.