Andrés Velasco ve irresponsabilidad y chacota en la AC contra Grau

La comisión parlamentaria que analiza la acusación constitucional (AC) contra el exministro Nicolás Grau cerró este lunes su etapa de audiencias con testimonios técnicos que cuestionan la legitimidad y los fundamentos del juicio.

Mientras expertos como el extitular de Hacienda Andrés Velasco tildaron el libelo de "irresponsable" y un daño a la seriedad del país, otros especialistas enfatizaron que la resolución dependerá de si Grau logró justificar técnicamente las desviaciones en las estimaciones de ingresos y gastos públicos durante su gestión.

"Este es un acto que debilita la democracia, que sugiere que no somos un país serio y que, sencillamente, da un paso más allá en la dirección de un uso chacotero e irresponsable de las normas que permite nuestro ordenamiento legal y constitucional", cuestionó Velasco.

"Por lo tanto, como ciudadano de la República de Chile, tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados sabrá actuar bien y descartar esta frívola acusación", sentenció el economista.

Andrés Velasco criticó duramente el uso de las herramientas constitucionales por parte de los parlamentarios del oficialismo. (FOTO: ATON)

Por otro lado, el análisis técnico de Juan José Romero, exintegrante del Tribunal Constitucional, puso el acento en la justificación de las cifras fiscales presentadas por la cartera de Grau y la responsabilidad administrativa del cargo.

"Este es un caso que uno esperaría que fuera objeto de revisión constitucional. ¿Se cumplió con el deber de diligencia? Ahí el foco se concentra en la explicación, en la justificación. Si no son realistas, mínimamente uno puede sostener que hay un incumplimiento", sostuvo Romero ante la instancia legislativa.

Republicanos y UDI intentan sellar tregua tras polémicos dichos contra Matthei

La ofensiva oficialista contra el ministro Grau también provocó un inesperado conflicto interno dentro de la derecha chilena.

El juicio político al extitular de Hacienda terminó exponiendo las grietas entre el Partido Republicano y Chile Vamos, específicamente tras las declaraciones de Agustín Romero, quien restó importancia a la opinión de la excarta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

Ante la escalada de declaraciones, el presidente de los Republicanos, Arturo Squella, intentó poner paños fríos a la situación desde el Palacio de La Moneda, admitiendo que existieron errores en la forma en que algunos parlamentarios se refirieron a sus aliados.

"Lo que viene es dejar atrás por parte de él este intercambio de conversaciones, que en nada contribuyen a un ambiente que, en su conjunto, vemos muy positivo. Efectivamente no es algo institucional, sino que tenemos que corregir ciertos aspectos que se dan en alguno de nuestros representantes que, lamentablemente, no han sido afortunados", declaró el líder de partido.

La UDI exigió disculpas públicas tras ser calificada como "irrelevante" la postura de Matthei frente a la acusación contra el ministro Grau. (FOTO: ATON)

Por su parte, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, señaló que "las palabras del senador Squella son elocuentes. Ahora lo que corresponde es mirar para adelante. Espereamos que estas cosas, de parte de todos, no se vuelvan a repetir".

Sin embargo, la unidad del bloque se pondrá a prueba en las próximas horas. Mientras la UDI ha confirmado su respaldo unánime a la acusación constitucional, en Renovación Nacional el panorama es incierto, y es posible que cerca de la mitad de sus diputados vote contra el libelo.