Comisión revisora vota este lunes su informe sobre la acusación constitucional contra Grau

La comisión revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados definirá esta tarde el informe sobre la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Se proyecta que el texto legal sea despachado mañana martes a la sala de la Corporación para definir si avanza o no hacia el Senado.

Esta crucial definición coincide con una iniciativa transversal promovida por parlamentarios de Chile Vamos, el Partido Socialista y el Frente Amplio, la cual busca endurecer los requisitos para presentar este tipo de libelos y evitar lo que acusan como un uso excesivo de esta herramienta de fiscalización.

La acusación fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, quienes cuestionan el manejo de las finanzas públicas durante la gestión de Grau al frente de Hacienda, al final del Gobierno de Gabriel Boric.

Visiones contrapuestas en el debate

Desde la comisión revisora, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) apuntó a que estas problemáticas arrastran un desfase de varias administraciones.

"Si uno tuviera que también reprochar al anterior Gobierno, obviamente que le correspondería al exministro (Mario) Marcel. Sin embargo, hoy, por los tiempos, le correspondió al exministro Grau. Acá creemos que hay decisiones que no se han querido abordar. Esto viene dándose hace al menos tres gobiernos y no hemos tomado las acciones correctivas. Hoy día este Gobierno lo está haciendo, pero tiene una oposición muy dura al frente", señaló la legisladora.

Por su parte, el diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) defendió la necesidad de conseguir los respaldos para sancionar la gestión del exjefe de la billetera fiscal.

"Creo que es relevante que exista una mayoría dentro del Congreso que exija esas responsabilidades, porque no puede ser que a un ministro de Hacienda —quizás la autoridad más relevante en nuestro país detrás de del Presidente de la República— se le pudiera permitir ese nivel de falta de diligencia con los recursos que son de todos los chilenos. Y yo espero que exista una mayoría consistente que le exija al exministro hacerse responsable y pagar las responsabilidades", sostuvo el parlamentario.

Quiebre en las bancadas

Pese a la fuerza política con la que nació la iniciativa, el panorama se complejizó tras los dichos del jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, quien adelantó que votará en contra del libelo acusatorio.

Su postura se alinea con la de su par de partido Ximena Ossandón, en un escenario donde RN ha otorgado libertad de acción a sus militantes.

Esta situación generó inmediatas tensiones con el Partido Republicano, tensionando el desenlace del proceso en las bancadas del centro y la derecha.

Previo a la votación de esta tarde, la comisión recibirá las exposiciones de destacados especialistas y exautoridades de Hacienda, entre ellos Manuel Marfán y Andrés Velasco, además del exministro del Tribunal Constitucional Juan José Romero y el abogado Felipe Lizama.

Tras estas audiencias, el destino del libelo quedará supeditado a los votos de colectividades clave como el Partido Liberal, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, cuyos respaldos aún se mantienen en la incertidumbre.