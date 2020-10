Auth contra seguidilla de acusaciones constitucionales: A este ritmo imitaremos a la derecha en tiempos de la UP

El diputado independiente Pepe Auth (ex PPD) explicó parte de sus razones para no haber votado a favor de la admisibilidad de la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich por su gestión durante la pandemia de Covid-19, que fue rechazada ayer martes en la Cámara Baja.

El legislador fue uno de los siete diputados de la oposición que se abstuvieron en la votación de la última jornada, votos que fueron claves en el fracaso del libelo, que consiguió 71 de los 78 votos a favor que requería para avanzar al Senado.

En las próximas semanas, en tanto, la Cámara Baja analizará una nueva acusación, contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, deducida por la Democracia Cristiana y respaldada con firmas transversales de la oposición.

En este marco, Auth apuntó que "cada acusación debe ser vista en su mérito", y reconoció que él "no era partidario de presentar acusaciones en este período".

"Al menos", resaltó, la acusación contra Pérez "se va a ver después" del plebiscito constituyente del 25 de octubre.

De todos modos, planteó que "si seguimos a este ritmo, vamos a imitar lo que ocurrió con la derecha en tiempos de la Unidad Popular, cuando para expresar su crítica a la manera de gestionar un determinado programa político, se destituía constitucionalmente".

Durante este segundo Gobierno de Sebastián Piñera, que asumió el 11 de marzo de 2018, la oposición ha presentado siete acusaciones contra autoridades del Ejecutivo: seis ya tramitadas en la Cámara Baja y, dependiendo si fue visada en ella, en el Senado, y solo una con resultados favorables, contra Andrés Chadwick por su gestión como ministro del Interior en el marco del estallido social; la séptima es la que apunta a Pérez, actual titular de esa cartera, que será debatida próximamente.

Otras acusaciones durante este período apuntaron al Poder Judicial: una en 2018, impulsada por diputados de la oposición contra tres jueces de la Corte Suprema, cuya admisibilidad fue rechazada por la Cámara Baja; y otra presentada este año -en septiembre- por el diputado oficialista Andrés Longton (RN) contra la jueza Silvana Donoso, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el marco del caso Ámbar, que luego fue rechazada por el Senado.

¿"Diputados infiltrados"?

El nuevo fracaso de una acusación constitucional ha vuelto a lesionar las confianzas en las distintas oposiciones, al punto de que algunos legisladores acusaron que existen "diputados infiltrados" en el sector que han "salvado" a distintas autoridades de Gobierno.

A juicio de la diputada socialista Daniela Ciccardini, "es lamentable que existan, de cierta manera, diputados infiltrados, que no permitieron que la acusación contra Mañalich avanzara al Senado".

"Me gustaría saber por qué no resuelven su domicilio político de una vez por todas. Me gustaría saber cuáles son sus convicciones e ideales, porque la verdad hay un grupo de diputados incoherentes que constantemente está salvando a personeros de Gobierno", emplazó.

A su vez, la diputada comunista Karol Cariola planteó que en el sector deben "asumir que no siempre las acciones que llevemos desde la oposición, más allá de una supuesta mayoría van a ser exitosas", puesto que -dijo a radio Infinita- "son muchas las cosas entre medio".

"Hay parlamentarios que votaron en contra y abstención, varios que tienen familiares en el Gobierno (...) Los nombres de Pepe Auth, (Miguel) Calisto y Gabriel Silver se repiten dentro de esa actitud que tiene que ver con establecer relaciones políticas con el Gobierno motivado, y por otras razones entregan o toman estas acciones de manera inentendible", acusó.

Tu falta de tolerancia y respeto al q piensa diferente @KarolCariola te identifica. Fustigaste duramente a quienes firmaron acuerdo q abrió paso al Plebiscito del 25. ¿Por qué tanta incapacidad de asumir q se puede tener una convicción distinta a la tuya? https://t.co/Nx5NuqbI6v — Pepe Auth (@pepe_auth) October 14, 2020

En el caso de Auth, su hija Yani Auth trabaja en el Ministerio de Energía como encargada de Desarrollo Organizacional desde 2015; antes, estuvo en el Servicio Nacional del Consumidor y el Consejo para la Transparencia, según consta en su perfil en la red social laboral Linkedin.

De todos modos, los cuestionamientos no cayeron bien en el diputado independiente, quien atribuyó a Cariola una "falta de tolerancia y respeto al que piensa diferente" y la emplazó a explicar "por qué (tiene) tanta incapacidad de asumir que se puede tener una convicción distinta".

Recordando además que él votó a favor de la acusación contra Chadwick, defendió la labor de su hija en la referida cartera: "No dudas @KarolCariola en enlodar a una mujer profesional que entró al Estado en 2009 y ganó concursos en cuatro gobiernos distintos, nunca ejerciendo un cargo de confianza".