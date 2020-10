Jefe de bancada DC se comprometió a trabajar para aprobar acusación contra Víctor Pérez

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Daniel Verdessi, que se abstuvo de votar la acusación contra Mañalich, se comprometió a trabajar para respaldar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Desde la DC asumen la responsabilidad para que la acusación contra Pérez se concrete, pese a que, de todos los diputados de la bancada, solo Iván Flores, Joanna Pérez, José Miguel Ortiz, Víctor Torres, Mario Venegas y Matías Walker hayan votado a favor de la admisibilidad del líbelo contra el ex titular de Salud, lo que generó las críticias transversales de la oposición.

"Tengo una responsabilidad como jefe de bancada de tratar que haya un acuerdo de bancada en este sentido... Porque sí, esta acusación tiene la firma de diputados de la Democracia Cristiana (DC), entre esos, Gabriel Ascencio, que lo hemos tomado en serio", sostuvo Verdessi.

"Naturalmente que ahí sí se evalúa la fortaleza de esta bancada en el apoyo que vamos a tener a esa acusación, que, además, está postergada para después del plebiscito, es decir, tenemos un tiempo para trabajar la ley -enfatizó- Yo me siento responsable de esa acusación".

Críticas al Frente Amplio

Desde el Partido Socialista y de la Federación Regionalista Verde Social, en tanto, criticaron al Frente Amplio por no trabajar en los consensos y acuerdos previamente, de cara a la votación del libelo contra el ex titular de Salud.

A un día del fracaso del libelo, diputados sostienen que los acuerdos debieron trabajarse antes y no "sobre la marcha".

El diputado Leonardo Soto (PD) sostuvo que "no se hizo las conversaciones que correspondían. Lo que no se puede hacer es esperar que la unidad funcione con piloto automático, eso no va a ocurrir, tenemos que dialogar más y no utilizar estas estrategias, un poco improvisada, donde uno espera que la carga se arregle en el camino, porque la carga -en la oposición- nunca se arregla en el camino, se cae".

"Una acusación constitucional se trabaja con las bancadas, se trabaja y se va creando ese consenso. Yo creo que lamentablemente la del ministro Mañalich no fue así", lamentó la diputada Alejandra Sepúlveda (Frevs).