El subjefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo en El Diario de Cooperativa que la elección de la mesa realizada este lunes demostró que la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente (PDG) son "bisagras". Para el parlamentario, la división entre los diputados DC era esperable, pero aseguró haberse visto sorprendido por lo ocurrido en el PDG, al que calificó como una colectividad "que no tiene unidad de propósito", que "no es demasiado confiable" y que "no se sabe si está con la oposición o con el Gobierno".

LEER ARTICULO COMPLETO