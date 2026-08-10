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Tópicos: País | Política | Cámara Baja

Cámara Baja constituyó comisión investigadora por interacciones de exministra Steinert con la PDI

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La instancia estará integrada por seis diputados oficialistas, seis de la oposición incluyendo la DC y uno del Partido de la Gente.

Cámara Baja constituyó comisión investigadora por interacciones de exministra Steinert con la PDI
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La Sala de la Cámara de Diputados constituyó la comisión investigadora para analizar las interacciones entre la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la PDI.

Esta decisión se originó luego de que Contraloría determinara que la exsecretaria de Estado excedió el marco de sus atribuciones legales en la controvertida remoción de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña.

Ya que no se lograba un acuerdo, la oposición había apuntado a la necesidad de una acusación constitucional, por lo que la Mesa de la Corporación presentó una nueva propuesta de comisión.

De esta manera, la instancia estará integrada por seis diputados oficialistas, seis de la oposición incluyendo la DC y uno del Partido de la Gente.

La comisión podrá iniciar su trabajo este martes, con el fin de designar a un presidente y definir a las personas citadas en las próximas sesiones.

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