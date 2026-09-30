Caso Cerimedo: Republicanos liderará la comisión investigadora pese a considerarla un "circo"

La Cámara de Diputadas y Diputados formalizó este miércoles la constitución de la comisión especial investigadora encargada de indagar la eventual injerencia del consultor y estratega argentino Fernando Cerimedo en los procesos electorales de Chile.

El grupo legislativo tiene por objetivo principal esclarecer el posible uso de granjas de bots y diversas herramientas de intervención en redes sociales durante plebiscitos y comicios celebrados a nivel nacional a partir del 2020.

Durante la primera sesión, los parlamentarios del oficialismo hicieron valer su mayoría y determinaron que el diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, lidere la instancia fiscalizadora, pese a la negativa inicial del mismo sector a participar del proceso.

Se indagará la eventual injerencia del consultor y estratega argentino Fernando Cerimedo en los procesos electorales de Chile. (FOTO: @cerimedofernando)

La designación provocó sorpresa en el Congreso, puesto que dejó sin la testera al principal impulsor de la medida, el diputado de la bancada del PPD José Montalva, quien únicamente alcanzó cuatro sufragios.

Tras la votación, el parlamentario opositor cuestionó la postura adoptada por la tienda oficialista, recordando que "el Partido Republicano no solamente votó en contra de la comisión, sino que después dijo que esto era un circo y que no era necesario hacerlo y era perder el tiempo".

"Además, después dijo que iba a entregar los cupos a quien quisiera ser parte de esta comisión porque ellos no querían ser parte", arremetió Montalva.

La Cámara de Diputadas y Diputados constituyó la comisión especial investigadora por el Caso Cerimedo. (FOTO: ATON)

Ahora, por el contrario, el diputado subrayó que se ve "a un Partido Republicano que está activamente participando en esta comisión, y no solamente eso, sino que también hace romper una tradición que existía en las comisiones: elegir de presidente a quien partía con la iniciativa de crear la comisión".

Cronograma de trabajo y primeras citaciones

Pese a la controversia por el mando de la mesa, los integrantes de la instancia fijaron las sesiones para los lunes a partir de las 19.30 horas en la sede parlamentaria de Valparaíso.

Como primera medida formal de indagatoria, el grupo parlamentario aprobó citar para su próxima sesión de trabajo al biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado.