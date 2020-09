Comisión revisa la acusación constitucional contra Mañalich

Esta jornada comenzaron las sesiones de la comisión que revisa la acusación constitucional interpuesta contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su cuestionada gestión en el manejo de la pandemia por Covid-19 mientras estuvo en el Gobierno.

El libelo fue presentado el pasado 14 de septiembre y, mediante sorteo, se definió a los parlamentarios Leopoldo Pérez (RN), Iván Flores (DC), Daniella Cicardini (PS), Ramón Barros (UDI) y Pablo Lorenzini (Ind), como los encargados de analizar la acusación.

A la audiencia asistió la diputada (Partido Comunes, Frente Amplio) Claudia Mix, impulsora de la acción, quien fue cuestionada por Leopoldo Pérez por un posible "conflicto de interés" porque un familiar habría sido despedido del Ministerio de Salud en el 2010, a lo que ella respondió que su hermano aún trabaja en dicha cartera y que "corroboramos si esto, a través del reglamento, me inhabilitaba, y no es así".

En la instancia también participaron expertos constitucionalistas, como el ex integrante del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, quien planteó que la acusación era genérica porque -a su juicio- se requiere concluir otras investigaciones primero, como la de comisiones u organismo como la Fiscalía o Contraloría.

"¿En qué norma se establece que una acusación constitucional debe esperar los resultados de una comisión investigadora?", respondió la diputada Cicardini y Navarro replicó: "No hay, efectivamente, una norma constitucional que así lo señale expresamente".

Y, en esta misma línea, el abogado constitucionalista, Fernado Atria, señaló que "no sé donde sale eso, eso no está dicho en ninguna parte y es totalmente injustificado. Lo que se trae a la discusión en una acusación constitucional no es un acto individual que viola una regla, yo creo que es la responsabilidad que tiene un funcionario como el funcionario que encarna una determinada política estatal".

Se espera que en la sesión de mañana en la comisión intervenga el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, para referirse a los cuestionamientos de Chile Vamos por la posibilidad que la acusación constitucional habría sido presentada fuera de plazo.