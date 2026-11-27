El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, advirtió este viernes el costo y la magnitud de la crisis provocada por el denominado "caso Firmas" en el Senado, admitiendo que las anomalías detectadas en las votaciones parlamentarias constituyen "una torpeza y un error grave que tiene consecuencias políticas" para la oposición.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el timonel partidario abordó la controversia que involucra a legisladores del Partido Socialista y del PPD, luego de cuestionamientos que apuntan a que los enredos legislativos le entregaron una ventaja política al Gobierno mientras las bancadas opositoras se desgastan en disputas internas.

"Evidentemente que es una torpeza y un error grave que tiene también consecuencias políticas", reconoció Soto, que de todas maneras aseguró que, pese a la polémica, como oposición siguen firmes "en varios frentes: fiscalizando al Gobierno y también señalando con claridad que el rumbo que está tomando el país no es el correcto y que debe ser corregido".

"Desde esa perspectiva yo creo que la ciudadanía, más temprano que tarde, va a empezar también a visualizar más y a conectar más con lo que estamos haciendo desde la oposición", sostuvo el timonel del PPD.

En esa línea, el parlamentario explicó que el objetivo central de las dirigencias ha sido evitar "que se quebrara la bancada del Socialismo Democrático, algo evidentemente indeseado políticamente".

A esto sumó "que los problemas y las diferencias que ellos tenían (los legisladores involucrados) los pudieran solucionar conversando. Es lo que está ocurriendo y yo espero que ese ejercicio llegue a buen puerto".

Compensaciones y la vía penal en Fiscalía

Respecto a las compensaciones que demandan los senadores de su partido -quienes exigen presidir comisiones clave tras sentirse perjudicados por el retiro de rúbricas-, Soto defendió las gestiones internas asegurando que todo perjuicio requiere una reparación, pero trazó una línea divisoria respecto al frente judicial que protagoniza el "caso Firmas".

"Acá la investigación judicial sigue su curso y nosotros esperamos que eso concluya con determinaciones claras respecto de qué ocurrió y dónde están radicadas las responsabilidades. Que exista una conversación política para solucionar la problemática de convivencia al interior del comité, y si eso implica una reorganización de la forma de trabajo legislativa, política, son cosas absolutamente distintas", enfatizó.

Finalmente, el diputado recalcó "que acá se llegue a un acuerdo para recomponer los vínculos políticos no significa que se le baje el perfil a la investigación de carácter judicial. Eso tiene la máxima gravedad".