Diputados anuncian, desde la DC al FA, apoyo a la acusación constitucional contra Pérez

En un gesto público de unidad, representantes de la oposición se comprometieron a respaldar la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI).

Desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, y en la antesala de la votación que realizará esta tarde la comisión parlamentaria que estudia el libelo, dirigentes aseguraron que están los sufragios para aprobarlo después en la Sala y que avance al Senado.

"La bancada del Partido Socialista unánimemente va a votar a favor de la acusación", afirmó el diputado Luis Rocafull.

"La bancada del PPD compromete, desde ya, sus ocho votos favorables el martes en la votación", señaló Raúl Soto.

"La bancada de la Democracia Cristiana está a favor de esta votación; toda la bancada, incluso los independientes", declaró el falangista Daniel Verdessi.

"Dijimos desde un principio: unidos y unidas contra la impunidad, y eso es lo que vamos a cumplir", señaló Camila Vallejo (PC).

Claudia Mix (Partido Comunes, Frente Amplio) dijo esperar que los "intereses personales y de otra índole no primen sobre una responsabilidad política que tenemos como oposición".

Más apoyo que acusación a Mañalich

Este mensaje apunta a los parlamentarios que no apoyaron la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. La diputada PPD Loreto Carvajal, quien se abstuvo en esa moción, dijo estar convencida de votar a favor en esta ocasión, mismo caso en el que, aparentemente, se encuentra Pepe Auth (ex PPD).

"Estoy absolutamente convencida de que si el ministro tenía dudas o desconocía sobre sus labores y responsabilidades, y en cómo debía garantizar al país la seguridad, no merece seguir siendo ministro de Estado o ministro del Interior, porque los antecedentes son de tal contundencia que avalan mi posición de que apoyaré la acusación constitucional", señaló Carvajal.

"Considero un error inexcusable la estrategia de defensa que asumió el ministro del Interior. Creo que ese error nos ha hecho reflexionar a muchos, pero mi voto se emitirá cuando corresponda", respondió Auth.

Los diputados y diputadas de oposición cuentan con mayoría en la Cámara, por lo que poseen un "margen de fuga" de seis votos para aprobar de todas formas el libelo acusatorio.

Hoffmann: "Basta de acusaciones constitucionales irrelevantes"

Desde el oficialismo, la UDI María José Hoffman (UDI) anunció: "Nosotros vamos a votar en contra de esta acusación constitucional y llamamos a esa izquierda democrática que no puede seguir de rodillas a lo extremo, y que lo que quiere Chile es avanzar en paz".

"Basta de acusaciones constitucionales irrelevantes, lo que necesitamos hoy es que este Congreso haga su pega", cerró.