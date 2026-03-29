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Tópicos: País | Gobierno

Gobierno prepara modificaciones al estado de excepción en la Macrozona Sur

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

El ministro Segpres, José García Ruminot, explicó que buscarán reforzar la presencia del Estado en los territorios más afectados por hechos de violencia.

El secretario de Estado no entregó detalles sobre los cambios que se discutirán antes de la próxima prórroga.

Gobierno prepara modificaciones al estado de excepción en la Macrozona Sur
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El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, adelantó que el Ejecutivo prepara modificaciones al estado de excepción en la Macrozona Sur, con el objetivo de concentrar la medida en las comunas más afectadas por hechos de violencia.

"Van a haber cambios respecto del estado de excepción constitucional de emergencia", aseguró el secretario de Estado en entrevista con "Estado Nacional" de TVN.

García explicó que busca reforzar la presencia del Estado en sectores como Collipulli, Victoria y Ercilla, además de territorios como Temucuicui, donde reconoció dificultades en la acción institucional.

"Tenemos tres o cuatro comunas que son las más complejas (...) No puede haber ninguna parte del territorio nacional en que el Estado de Chile no pueda estar presente", declaró.

De todas formas, el ministro no entregó detalles sobre las modificaciones que se discutirán antes de la próxima prórroga.

Cobro del CAE

Por otro lado, García confirmó que el Gobierno impulsará el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) como parte de las medidas destinadas a aumentar la recaudación fiscal y financiar la reconstrucción tras los incendios del verano.

Entre las alternativas para implementarlo, señaló el fortalecimiento de la cobranza a través de la Tesorería y la posibilidad de aplicar descuentos por planilla a trabajadores con deudas. Mecanismos considerados en propuestas anteriores de reforma al financiamiento estudiantil.

El ministro recalcó que la prioridad es recuperar recursos sin generar una carga excesiva a las familias, aunque advirtió sobre casos de deudores con altos ingresos que no han cumplido con los pagos.

Igualmente, adelantó que el Ejecutivo buscará una tramitación rápida del paquete económico estimando un plazo de cuatro meses para su despacho en el Congreso. "No debiéramos llegar a septiembre sin tenerlo aprobado", sostuvo.

Diálogo con camioneros

Ante la modificación del Mepco, García aseguró que el Gobierno mantiene conversaciones con los principales dirigentes del sector del transporte de carga, afirmando que "no quieren ir a un paro".

Asimismo, señaló que han sostenido reuniones con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, y Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, quienes han mostrado disposición al diálogo.

"Este es un Gobierno que quiere escuchar y recoger propuestas", aseguró, aunque reconoció que existe incertidumbre en las bases del sector.

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