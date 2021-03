El diputado por la Región de Aysén René Alinco (independiente) se indignó este miércoles, en medio de la votación de la reforma constitucional que busca postergar la mega elección del 10 y 11 de abril para mayo: "Exijo el mismo trato para todos los diputados y diputadas de Chile. ¿Qué es lo que está pasando?", dijo en una intervención telemática, visiblemente molesto, al acusar que problemas del sistema no le permitían votar y que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, no le daba solución. "¿Quién responde por mi responsabilidad política si el sistema no funciona?... Mi primer voto es positivo, apruebo; el otro voto no sé qué pasó, porque ¡no sé qué están votando ahora, po iñor! Entonces, pónganse las pilas (...) Pongan un teléfono cuando no tengan sistema, para que uno pueda exigir que le incluyan el voto, po iñor", alegó. Desde la testera, en Valparaíso, el presidente de la corporación, Diego Paulsen (RN), contestó que "el sistema está funcionando de manera correcta" y atribuyó la falla a una "mala conexión" por parte del propio Alinco. A la vez, defendió la "buena de la Secretaría de la Cámara" y exigió "un poco de respeto para ellos". Finalmente, le dijo a Alinco, en la distancia: "La gente de informática se va a contactar con usted en este minuto para ver de qué manera podemos solucionar sus problemas tecnológicos".

