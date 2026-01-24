PDG "da vuelta la página" y descarta que incidente Maule vaya a afectar relación con futuro Gobierno

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, valoró este sábado la ratificación de Guillermo Valdés -carta de su partido- como diputado electo en el Distrito 17 de la Región del Maule, y aseguró que, aunque existe molestia por el actuar de la UDI, este hecho no afectará la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Los cuestionamientos del PDG surgen por el actuar del partido gremialista y su candidato por ese mismo escaño, el diputado en ejercicio Felipe Donoso, dado que arremetieron contra los resultados e incluso proclamaron al parlamentario como ganador de la elección en sus redes sociales.

De todas maneras, la polémica quedó zanjada este viernes, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desestimó la impugnación planteada por la UDI y ratificó a Valdés, del PDG, como el diputado electo en el Distrito 17.

"Estamos muy contentos. Fue un día lleno de emociones, con mucha incertidumbre en la mañana y ansiedad por escuchar el fallo del Tribunal, pero el resultado deja felices a todos en el partido. Me imagino (la alegría de) Guillermo y su familia cuando lo notifiqué", comentó Vattuone en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Pese a esto, el líder del PDG no escatimó en críticas hacia la "ofensiva" de la UDI por haber anticipado los resultados antes del pronunciamiento oficial del Tricel, asegurando que es un actuar "grave de parte del del diputado en ejercicio y del presidente del partido, por cuanto somos (como líderes políticos) los que tenemos que mantener la institucionalidad, pero no solo decirlo, sino que con acciones".

"El Tricel tiene sus procedimientos, que además fueron claros, precisos, transparentes, y creo que hay que esperar los resultados. Anticipar hace un daño a las instituciones, así que la califico de grave", puntualizó.

La llegada del PDG al Congreso

El PDG se prepara para el inicio del próximo gobierno y las dinámicas parlamentarias en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde contará con una bancada de 14 representantes, destacando su composición "100% paritaria" con siete mujeres y siete hombres.

En ese escenario, Vattuone diferenció las disputas políticas de los acuerdos administrativos futuros: "Ahí nosotros nos enfocamos directamente a las mejoras y a la calidad de vida de los chilenos, en eso no nos perdemos ni un minuto", afirmó en Cooperativa.

Sobre cómo visualiza el inicio del próximo gobierno y las relaciones con su partido, el timonel dijo que "ya dimos vuelta la página y nos concentramos en lo que le importa a Chile: leyes que 'vayan a la vena', al corazón de los problemas que tenemos actualmente en seguridad, crecimiento económico y corrupción, eso es lo que estamos trabajando con la bancada del PDG".

Respecto a lo que se viene en la Cámara Baja, Vattuone confirmó que el partido está en un proceso de diálogo con ambos sectores políticos para alcanzar acuerdos, entre ellos la composición de las comisiones.

Con una bancada de 14 diputados, el Partido de la Gente (PDG) visualiza un inicio de gobierno enfocado en las necesidades de Chile, desvinculando cualquier controversia pasada. (FOTO: ATON)

Según detalló, el objetivo del PDG es instalarse en las comisiones de Hacienda, Constitución, Salud, Educación y Zonas Extremas.

"El acuerdo administrativo (que se busca) tiene que ver con la conducción de la mesa de la Cámara de Diputados y también de las comisiones, de que cuáles son presidencias, vicepresidencias, y qué comisiones vamos a integrar los 14 parlamentarios", puntualizó el timonel.

Finalmente, explicó que "en esta negociación no están puestos con nombres, sino que se están viendo los cargos, y en ese sentido nosotros lo tomamos con absoluta responsabilidad".

"Todos nuestros parlamentarios tienen bastantes capacidades, muchísima fuerza y tendremos que buscar el mejor acuerdo administrativo que nos posibilite el poder poner también nuestros temas, nuestros proyectos que queremos sacar adelante en este periodo", concluyó.