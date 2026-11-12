Oposición levantó veto al jefe de la Dipres en la Cámara

Luego de la entrega -por parte del Ministerio de Justicia a la Comisión de Constitución- de los decretos que rebajaron condenas a pedófilos, la oposición decidió autorizar la entrada a la Sala de la Cámara del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, para la discusión del erario 2027.

De acuerdo con La Tercera, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), informó que los comités autorizarán este jueves el ingreso.

Lo mismo ratificó el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros: "Los comités acordaron autorizar, en los términos que ha señalado el señor presidente, al señor director de presupuestos a la sala de la corporación durante la discusión de la Ley de Presupuestos, cuando no se encuentre presente el señor ministro de Hacienda", dijo.

La oposición no concedía la unanimidad para admitir la presencia en la sala del jefe de la Dipres en señal de protesta por la mantención del ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el cargo.

Según informó el diputado Raúl Leiva (PS), en representación de los demás cómites de la oposición, la medida se iba a mantener mientras no se entregaran desde Justicia la información sobre los decretos de rebaja de condenas, hecho que se cumplió el miércoles.