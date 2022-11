UDI y RN declararon que el PC no estaba "en condiciones" de presidir la Cámara Baja

Tras la renuncia del Partido Comunista a su opción de presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, desde Renovación Nacional y la UDI valoraron esta decisión y sostuvieron que no era sostenible que el PC estuviera a cargo de la testera de la Corporación.

El jefe de bancada de RN, el diputado Andrés Longton, comentó que "lo que hace el Partido Comunista es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, la tozudez los llevó hasta acá, el no ver con claridad de que el país no va en el rumbo de lo que ellos quisieran, y el radicalismo que representa el Partido Comunista no podía estar a cargo de la Cámara de Diputados".

Mientras que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que "compartimos que el Partido Comunista, por el historial de sus votaciones, no está en condiciones de presidir la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo anunciamos que vamos a seguir trabajando en la conformación de un pacto administrativo que permita, por una parte, reconfigurar la mesa de la Cámara de Diputados y, por otra, las comisiones".

Cabe señalar que la Democracia Cristiana salió hace dos semanas a poner en duda su cumplimiento del acuerdo administrativo oficialista para gobernar la Cámara Baja, según el cual le corresponde al Partido Comunista presidir la testera: aquello, debido al respaldo de las diputadas PC Carmen Hertz y Lorena Pizarro a la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el exdirector del INDH Sergio Micco, al que buscan acusar de haber encubierto delitos de lesa humanidad durante el estallido social.

En esta línea, el jefe de bancada DC, Eric Aedo, aseguró que "aquí no ha habido vetos, aquí lo que ha habido es la exigencia de claridad política, si el Partido Comunista como institución compartía o no los fundamentos de dicha querella y algunos de los planteamientos hechos por algunos de sus parlamentarios. Esa respuesta nunca llegó, aquí hay responsabilidad del Partido Comunista, ellos generaron esta situación y la bancada ha actuado en consecuencia".

"Ya es tiempo que el PC se haga responsable de sus acciones políticas y no culpe a los demás", recalcó el parlamentario demócrata cristiano.

TEILLIER REITERA QUE HUBO VETO

Luego de conocerse esta decisión, el timonel comunista, Guillermo Teilier, salió al paso y apuntó que "es lamentable que de una u otra forma se haya expresado este veto al Partido Comunista y a algunos de sus militantes, pero en realidad el conjunto del Partido Comunista, ante este hecho, hemos dado un paso al lado y hemos renunciado -por ahora- y esperamos que con este paso nuestro las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para mantener la Cámara en manos de los partidos oficialistas".

"Y aquellos que estén dispuestos también a colaborar con el proceso de reforma y de proyecto de ley, queremos ser contribuyentes, pero veremos como se van dando las discusiones, porque no vamos a aceptar un nuevo veto, por ejemplo", acotó.

Teillier lamentó que "el tema es que cuando no se respeta la palabra empeñada, cuando se ha hecho un compromiso, le hace mal a la democracia, le hace mal a los partidos políticos, porque si no se respeta la palabra en un hecho como este, es difícil entonces responderle a la ciudadanía en los compromisos".

Finalmente, la jefa de bancada de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, valoró el gesto del PC y señaló que es "muy valioso, de responsabilidad política que pone por delante los grandes objetivos y que espero sea el espíritu que oriente las conversaciones que seguiremos teniendo para darle gobernanza a la Cámara de Diputados y Diputadas".