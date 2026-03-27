"Vergüenza me da": Francisco Orrego fue multado por la Cámara tras polémica intervención

Alrededor de 120 mil pesos será la multa que aplicará la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados al legislador debutante Francisco Orrego (RN), luego de que durante la sesión del miércoles pasado desoyera reiteradas advertencias del presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI).

El episodio ocurrió durante la discusión del proyecto de combustibles, que se votó en tercer trámite, cuando el ex panelista del programa "Sin Filtro" intervino con un discurso que se apartó del tema en tabla y elevó el tono de sus críticas al Gobierno, pese a los llamados al orden desde la testera.

De acuerdo con el reglamento de la Cámara, los diputados deben ceñirse a la materia en debate y pueden ser sancionados si se salen de la cuestión sometida a examen, si utilizan palabras descomedidas contra otras autoridades o si realizan imputaciones sin sustento.

En el caso de Orrego, Alessandri lo advirtió en varias oportunidades para que se refiriera al proyecto en discusión. Sin embargo, el parlamentario continuó con su intervención, en medio de abucheos desde la oposición, lo que llevó al presidente de la corporación a escalar las medidas disciplinarias hasta aplicar una amonestación.

El intercambio en la Sala siguió en medio de advertencias desde la testera. En su intervención, Orrego lanzó críticas al Gobierno y a autoridades del Ejecutivo. "¡Claro que me da vergüenza haber tenido un presidente como Gabriel Boric que llegó a hacer la práctica profesional al Estado de Chile (...)!", partió señalando el diputado de RN.

Ante eso, el presidente de la Cámara lo interrumpió por primera vez para pedirle que se ciñera al tema en discusión: "Tiene que hablar del proyecto, diputado...". Sin embargo, el parlamentario continuó con sus cuestionamientos y agregó: "¡(...) Vergüenza me da haber tenido un ministro como Nicolás Grau que no sabía sumar dos más dos (...)!", lo que dio paso a nuevas advertencias de Alessandri para que volviera al debate del proyecto en tabla.

Según la normativa interna, las sanciones comienzan con una advertencia, luego el llamado al orden y posteriormente la amonestación, a lo que pueden seguir medidas más graves como la censura o la privación de la palabra. Todas ellas implican multas que van desde el 1% al 50% de la dieta parlamentaria.

En este caso, la amonestación implicará un descuento del 2% de la dieta líquida que recibirá Orrego en el próximo pago.

Debate crispado en la Sala

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, afirmó que la mesa busca mantener el debate dentro del respeto y ajustado a los temas que se discuten en la Sala.

"Siempre es importante mantener el debate dentro del respeto y dentro del proyecto que se está analizando o votando. Tratamos de mantener siempre el reglamento, y por supuesto que en una Cámara nueva, con más del 50% de los diputados nuevos, hay diputados que van aprendiendo la forma en que se debate", comentó.

El ambiente tensionado en el Congreso, que se evidenció especialmente durante la tramitación del proyecto de combustibles, ha generado preocupación tanto en la mesa de la Cámara como en el Gobierno, donde temen que el clima político afecte el avance de la agenda legislativa.

De hecho, desde La Moneda han pedido especialmente a las bancadas republicanas colaborar con el diálogo político, luego de varios episodios recientes que han elevado el tono de las sesiones en el hemiciclo.

Uno de ellos ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando juró la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien posó de espaldas a la Sala mostrando una leyenda en su vestimenta que decía "Chao pensiones de gracia", lo que provocó reclamos y abucheos desde las bancadas de izquierda.

En medio de ese contexto, el discurso de Orrego cerró la ronda de intervenciones del miércoles y generó fuertes reacciones. Tras finalizar, incluso realizó una reverencia frente a la Sala, gesto que fue interpretado como una provocación por parte de algunos parlamentarios.

Pese a la sanción aplicada, desde el Frente Amplio cuestionaron que el presidente de la Cámara no interrumpiera antes la intervención del diputado de Renovación Nacional.