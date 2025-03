Vicepresidente de la Cámara: Todas las censuras son contra Cariola por ser comunista

El vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC), afirmó a El Diario de Cooperativa que los tres intentos de censura en contra de la presidenta del hemiciclo, Karol Cariola, responde a que es militante comunista.

El martes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el tercer intento de las derechas por vetar la mesa presidida por la exlíder estudiantil, quien llegó hasta la Sala con su hijo Borja, nacido hace menos de 10 días.

La moción de censura fue presentada por el Partido Social Cristiano tras la polémica por los mensajes en que Cariola le pidió a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), intervenir a favor de un empresario chino que había perdido su patente, por lo que es investigada por un presunto tráfico de influencias.

"Cada vez que se presenta una censura no es contra la mesa, es contra Karol Cariola. A 23 horas de haber iniciado el trabajo como mesa, Social Cristiano presentó una contra Cariola por ser comunista", explicó el vicepresidente de la Cámara.

"Luego, vino otra que presentó Social Cristiano junto a Johannes Kaiser por declaraciones que había dado Lautaro Carmona (presidente PC) en relación a Venezuela; censuraba a la mesa y a Cariola por ser comunista y del mismo partido que Carmona, cuando la mesa y la propia parlamentaria han condenado y dicho con todas sus letras que en Venezuela hay una dictadura y un gobierno autoritario", relató.

En ese sentido, afirmó que esta tercera moción corrió la misma suerte porque "se encargan de decir: 'Aedo no es para ti, no tenemos ningún problema contigo, es contra Cariola', pero al final es una censura a la mesa y como yo soy parte de ella, obviamente uno hace el trabajo que corresponde para que esta no surja efecto, y lo logamos por tercera vez".

De todas formas, Aedo reparó en que el hecho por el que está siendo investigada Cariola "no es prudente" y con esto "me imagino que cada uno de los parlamentarios, de los 155 diputados y diputadas incluso senadores, hoy día seremos extraordinariamente cuidadosos, no solo con lo que escribimos, también lo que conversamos".

El parlamentario también hizo referencia a los dichos del diputado Marcos Ilabaca (PS) sobre que parte de la labor parlamentaria es hacer "gestiones en apoyo a vecinos".

"El diputado Ilabaca dice que es una conducta normal o generalizada. Me imagino que Fiscalía está investigando a todos los parlamentarios, todos los llamados telefónicos, curriculums que uno recibe, apoyos a los gremios. Es bueno que haya subido el estándar, pero también pongamos las cosas en su lugar", expresó.

Por ello, sostuvo que "tampoco creo que sea bueno normalizar que como todo el mundo lo hace, eso le asigna un grado de normalidad. Sí creo que en el país, en general, hemos ido normalizando ciertas cuestiones que no son correctas y por eso también han crecido los delitos de corrupción".