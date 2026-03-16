Kast inspeccionó la excavación de zanjas en la frontera con Perú
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El Presidente José Antonio Kast viajó este lunes a la Región de Arica y Parinacota para inspeccionar, en terreno, el inicio de la excavación de zanjas que lidera el Ejército, como parte del "Plan Escudo Fronterizo".
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