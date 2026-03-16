Semana Santa: Iglesia Católica pide facilitar que trabajadores asistan a celebraciones

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) pidió a los católicos a "vivir con fervor la pasión, muerte y resurrección del Señor", con miras a la conmemoración de Semana Santa, pero hizo un especial llamado -apuntando a los empleadores del país- para "garantizar los tiempos necesarios, para que las trabajadoras y trabajadores puedan participar en las celebraciones de estos días, en particular Viernes y Sábado Santo, favoreciendo un clima de recogimiento y descanso familiar".

Se trata de un "tiempo de gracia es una oportunidad para renovar nuestra esperanza y fortalecer los vínculos de fraternidad que nuestra patria tanto necesita", dijeron.

El mensaje se da luego de que en 2025 el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, planteara los reparos del catolicismo respecto a la apertura del retail en Viernes Santo, que aunque no es un feriado irrenunciable, operaba en la práctica como tal.

La iniciativa de comercio tuvo oposición también en la Dirección del Trabajo (DT), que resolvió que a los trabajadores que históricamente no trabajaban en esa jornada, por decisión de su empresa, ahora no se les podía ahora obligar, por ser un derecho adquirido; lo que validó la justicia.

Según los fundamentados en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, recordaron los obispos, "un orden justo asegura que el trabajo esté siempre al servicio del ser humano y de su desarrollo espiritual".

"Al resguardar estos espacios de culto, no solo respetamos la libertad religiosa, sino que fortalecemos la cohesión social y la unidad de nuestra cultura", subraya una declaración firmada por los arzobispos René Rebolledo e Ignacio Ducasse; los obispos Juan Ignacio González y Cristián Castro; y el cardenal Chomali.