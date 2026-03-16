Defensa de Apablaza denuncia hostigamiento policial en medio de proceso de extradición

La defensa de Galvarino Apablaza -exlíder y fundador del FPMR acusado en el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán- denunció hostigamiento por parte de la policía argentina, en medio del proceso de extradición en su contra.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, explicó este lunes que la acción judicial "es sobre quién está ejerciendo presión para disponer alguna medida que violaría la convención de refugiados, pero también las leyes argentinas, teniendo en cuenta que el proceso de extradición está finalizado".

"El objetivo de la presentación es que Interpol, funcionarios de Interpol argentina, están hostigando a Apablaza, a sus tres hijos y a su mujer", detalló.

De acuerdo al texto, desde el 11 de marzo -día en que asumió la Presidencia José Antonio Kast- autos y motocicletas, con patentes de la policía argentina, han seguido a la esposa de Apablaza, Paula Chahín, y a sus hijos Salvador, Candela y Zaira.

El documento también pide que el ministerio de Seguridad argentino "cese con el hostigamiento" y de desplegar funcionarios en las cercanías de la vivienda de Apablaza.