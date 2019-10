Insulza y desliz de Orsini: No imaginé que hubiera parlamentarios tan irresponsables

El senador socialista José Miguel Insulza catalogó como "irresponsable" a la diputada RD Maite Orsini, por su desliz de ayer en televisión donde advirtió, sin dar nombres ni tener pruebas, "vínculos de parlamentarios con el narcotráfico".

"No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narcotráfico", dijo Orsini el lunes en el matinal de TVN, lo que desató una ola de críticas desde el Congreso.

Ante ello, la parlamentaria tuvo que dar explicaciones y reconocer que sus palabras no tenían más valor que el de una mera "opinión", sin ningún tipo de antecedente concreto para sustentarlas.

Insulza criticó duramente a Orsini y afirmó que sus dichos "tienen que tener algún efecto".

"Si a ella le repugna la cara de la Cámara de Diputados, entonces que no vaya, pues", disparó.

El ex canciller dijo que lo ocurrido es "increíble" y acotó: "No me imaginé que pudiera haber parlamentarios tan irresponsables".

"Con eso, lo peor, es que hay gente en este país que quiere terminar con esas instituciones, y esta señora que supuestamente es de izquierda les hace el juego de manera brutal denostando a la Cámara de Diputados, y agregando que no tiene ninguna prueba", sentenció.

Una diputada que acusa sin pruebas a toda su institución, le hace el juego al fascismo y a la anti política. — José Miguel Insulza (@Insulza) October 14, 2019

Comparación con dichos de vocera

Dentro las críticas, se recordó también la polémica que protagonizó la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien apuntó a una supuesta relación entre el Partido Socialista y el narcotráfico, lo que mantuvo una tensión por cerca de dos meses.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que "es absolutamente distinta la situación", porque "aquí se ha hecho una afirmación directa que puede involucrar a personas o a parlamentarios con una situación tan grave como es estar vinculado al narcotráfico".

"Lo que uno espera es que eso vaya acompañado de antecedentes, y uno hace una declaración con responsabilidad cuando puede reafirmar tus dichos. Si ella ahora ha señalado que no tiene ningún antecedente, debió haberlo previsto eso con anticipación", agregó.

Chile Vamos recurrirá este martes a la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación de oficio, y la Comisión de Régimen Interno determinará si este caso pasa o no a la Comisión de Ética.