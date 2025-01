Caso Monsalve: Informe PDI reveló pérdida de registros tras intervención de contrainteligencia

En marco de la investigación por abuso sexual y violación del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un informe de la Policía de Investigaciones reveló que algunos registros de cámaras de seguridad se perdieron tras la intervención de detectives de contrainteligencia, pedida por el otrora funcionario de Gobierno.

En concreto, horas después de que se iniciaran formalmente las indagaciones de la Fiscalía Centro Norte por la denuncia de una exfuncioaria, los persecutores Xavier Armendáriz y Francisco Jacir se percataron que Monsalve le ordenó a la exjefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, realizar una serie de gestiones.

Dichas acciones fueron realizadas antes que la denuncia contra el exmilitante socialista se presentara, por lo que el fiscal Armendáriz aludió que esas labores de contrainteligencia pudieron tener como objetivo alterar evidencia.

Pese a que desde octubre no habían elementos que permitirían dar cuenta de la pérdida de evidencias, esta tarde La Tercera publicó un informe de la PDI respecto a los registros –videos e imágenes- levantados durante las diligencias.

Lo anterior, advierte que hay videos, que fueron levantados por detectives de inteligencia el 11 de octubre -tres días antes de la denuncia-, de los que no existe respaldo.

"Ya se habían llevado los respaldos"

De acuerdo al informe, se trata de registros de una cámara ubicada en las cercanías del domicilio de la víctima, en la intersección de General Mackenna y Amunátegui, comuna de Santiago.

"En el lugar se revisó diversas cámaras de seguridad, no obstante, no se logró obtener resultados positivos, por cuanto a la inspección ocular y empadronamiento realizado a residentes del sector, estos manifestaron no contar con respaldos de la fecha de comisión del delito", relata el escrito.

Igualmente, agrega que "día 21 de octubre, en horas de la tarde, las Comisarios Cynthia Escalona, Eva Gómez, Marcia Arias, y la Inspector Danitza Kalfuman, y en virtud a la Instrucción Particular emanada por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, se constituyeron en las dependencias del Cuartel General de la Policía de Investigaciones, ubicado en General Mackenna N°1314, comuna de Santiago".

"Esto con la finalidad de incautar el registro de las cámaras de seguridad de los días y horas que guardan relación con los hechos investigados, tomando contacto con el agente policial Rodrigo Jiménez, quien manifestó que con respecto al registro de la cámara ubicada en la citada intersección del día 22 de octubre, ya no existían los respaldos, ya que se sobrescriben", dice el documento.

No obstante, el citado funcionario agregó: "los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre de 2024".

En esa línea, el informetambién reveló que los registros no fueron entregados ante la solitud del fiscal Jacir, quien el 25 de octubre recibió un disco duro con "todos los respaldos que habrían solicitado los funcionarios señalados en el párrafo anterior".

"Sin embargo, a la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrada en dicho dispositivo de almacenamiento", agregó, lo que fue informado a la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana.

De todas formas, pese a que no se pudieron encontrar esas imágenes, sí se logró rescatar otros registros captados por otras cámaras instaladas en el perímetro del cuartel general de la PDI.