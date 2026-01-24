Castro tras el tirón de orejas de Boric: No es sencilla la unidad al final de un Gobierno

El senador socialista Juan Luis Castro advirtió sobre la dificultad de forzar una unidad superficial en la futura oposición tras los dichos del Presidente Gabriel Boric cuestionando el distanciamiento del Socialismo Democrático con el Frente Amplio (FA) y el Partido comunista (PC).

"Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura", fue parte de la crítica del Mandatario en pos de la unidad de la alianza de Gobierno.

El mensaje de Boric fue abordado este sábado por el senador Castro, quien advirtió que "no es sencillo hacer un llamado a la unidad en las postrimerías del fin del Gobierno".

El senador socialista Juan Luis Castro expresa su escepticismo sobre la capacidad del Presidente para liderar una coalición que ha arrastrado "múltiples conflictividades durante cuatro años". (FOTO: ATON)

En su análisis, afirmó que es complicado que el Mandatario pueda conducir esta coalición y que "ahora se produzca una unidad que ha tenido múltiples conflictividades durante cuatro años".

Asimismo, el legislador enfatizó que para el Partido Socialista (PS) es crucial "no hacer divisionismo, sino que sincerar cómo están las cosas y ver cuál es el modo de hacer la oposición en el tiempo que viene".

La distancia entre el Socialismo Democrático y el bloque FA-PC

La situación en el actual oficialismo se volvió a tensar este viernes, luego que el Socialismo Cristiano y la Democracia Cristiana (DC) realizaran un encuentro para proyectar la futura oposición al gobierno de José Antonio Kast, dejando fuera de la reunión al FA y al PC.

Pese a los cuestionamientos surgidos desde los partidos apartados, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, minimizó la trascendencia de esta situación y calificó el encuentro como "una reunión absolutamente normal".

De todas maneras, reconoció el distanciamiento al interior de la alianza de Gobierno, afirmando que la ausencia del FA y el PC "da cuenta de que hubo una crisis en la última semana a raíz del veredicto en el caso Gustavo Gatica".

"Pero de la crisis uno se separa y la supera, y eso supone mucha reflexión. Por lo tanto, nos parece que tampoco hay que dramatizar, porque pueden existir varias oposiciones", dijo el legislador.

Pese a reconocer una "crisis" reciente ligada al caso Gatica, el presidente del PPD, Jaime Quintana, resta dramatismo a la exclusión del FA y PC de reuniones clave, sugiriendo que la pluralidad de oposiciones es una posibilidad viable. (FOTO: ATON)

Por su parte, su compañera de partido y excandidata presidencial, Carolina Tohá, expresó la necesidad de definir la estrategia para una oposición efectiva: "Primero tienen que estar esas definiciones. Una vez que están esas definiciones, uno ve el grado de convergencia que tiene (...) y si esas nos hacen establecer que hay muchas diferencias, de todas maneras vamos a tener que colaborar y articularnos", analizó.

Según advirtió la otrora ministra, "no hay ninguna posibilidad de que seamos una oposición que incida si estamos cada uno por su lado".

Frente Amplio busca estrategia propia

Mientras tanto, el Frente Amplio no se queda atrás en la búsqueda de su propio camino y su directiva nacional realiza este sábado el primer Comité Central presencial del año.

En esta reunión, que cuenta con la presencia de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su par del Trabajo, Giorgio Boccardo, se aborda el papel del partido en el apoyo a los damnificados por los incendios en las regiones del Ñuble y Biobío.

Además, se realizará un diagnóstico del escenario político actual y los desafíos estratégicos del nuevo ciclo, buscando definir una hoja de ruta para el futuro.

Consejo nacional del PPD

En paralelo, el Partido por la Democracia (PPD) celebra su sexagésimo noveno Consejo Nacional, instancia en la que se debate sobre el rol futuro de la colectividad en el escenario político.