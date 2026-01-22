Síguenos:
Síguenos
Tópicos: País | Política | Partido Socialista

En lugar del cónclave: PS convoca a reunión progresista sin el FA ni el PC

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El encuentro del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana reemplazará a la cita original del oficialismo, fijada para mañana viernes.

Si bien deslizó que el quiebre del sector no puede opacar a los incendios forestales, Paulina Vodanovic aseveró que "no damos nada por superado".

En lugar del cónclave: PS convoca a reunión progresista sin el FA ni el PC
 ATON (archivo)

El fallido cónclave se citó con el objetivo de fortalecer la coordinación del progresismo de cara al próximo gobierno de derechas.

En portada

El Partido Socialista ratificó su distancia de la alianza de Gobierno, al convocar a una reunión con las demás tiendas del Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana, reemplazando al cónclave oficialista fijado para mañana viernes.

Vale decir, que en lugar de incorporar a todas las fuerzas progresistas como se esperaba originalmente, el encuentro excluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, cuyos reparos hacia el fallo del caso Gatica generaron este quiebre, según el PS.

Cabe mencionar que el fallido cónclave se programó con el objetivo de fortalecer la coordinación del progresismo de cara a enfrentar a la ultraderecha en el próximo gobierno.

Ya que en su momento se pensó que la cita sólo estaría suspendida hasta nuevo aviso, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, planteó este jueves: "Si no hubo cambios en las relaciones políticas, no íbamos a asistir al comité político, y no íbamos a ir al cónclave. El cónclave no se va a hacer, y comité político no ha habido".

Dicho esto, la senadora relevó que "tenemos que entender que el trabajo inmediato de la política es solucionar problemas, y ser colaboradores de aquello desde el Congreso", en alusión a la emergencia por los incendios forestales.

"No hemos dado nada por superado; simplemente estoy diciendo que lo urgente hoy es la tragedia que vive el país, y que las definiciones políticas las iremos tomando en las instancias que correspondan, y las vamos a comunicar oportunamente", zanjó la dirigenta.

Las + leídas
