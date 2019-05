Chile Vamos evalúa comisión investigadora por tráfico de migrantes

Chile Vamos evalúa solicitar una comisión investigadora por el tráfico ilícito de migrantes más grandes que se ha visto en nuestro país, donde se confirmó la participación de ex autoridades políticas.

El diputado Issa Kort (UDI), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, confirmó que se enviará un "oficio fiscalizador al Gobierno para que se nos informe si las visas concedidas entre los años 2014 y 2018 -especialmente las visas de turismo- fueron o no consultadas o simplemente fueron entregadas al arbitrio de la autoridad local que podría estar involucrada en esta trata de blancas".

"Esperamos que las autoridades del Gobierno anterior no guarden silencio, por el contrario, estén en la línea de la investigación y de la fiscalización", enfatizó el parlamentario.

"Esto es un tema gravísimo y nosotros no descartamos una comisión investigadora desde el Congreso Nacional para dar cuenta de esta situación. Los derechos humanos se respetan en todo el mundo y Chile debe liderar esta actitud", agregó.

"Esperamos sentencias ejemplificadoras"

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell respaldó la querella que anunció el ministro del Interior Andrés Chadwick contra quienes resulten responsables.

"Nosotros como Gobierno nos vamos a hacer parte de esa querella. Felicitamos la rápida acción de Policía de Investigaciones y del Ministerio Público que en seis meses realizó esta investigación y hoy día está poniendo a disposición de la justicia a las personas imputadas en estos delitos", sostuvo la autoridad.

Martorell agregó que "esperamos también que los tribunales tengan sentencias ejemplificadoras porque aquí se ha traído a personas, se les han vulnerado sus derechos humanos y han sido dejadas a su suerte. Nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir".

Acciones contra los reales responsables

En tanto el senador Guido Girardi (PPD) valoró la decisión del Gobierno, aunque advirtió que los recursos legales no deben se contra los migrantes que fueron víctimas de "esta red mafiosa".

"Más grave aún es cuando hay personas que, aprovechándose del poder que tuvieron o de las redes que tuvieron, faciliten este tipo de iniciativas. Yo creo que tienen que haber sanciones ejemplarizadoras", sostuvo el senador.

Girardi aclaró que "me parece que la querella es muy importante, pero creo que la querella hay que hacérsela a esta red mafiosa y no a los migrantes que son víctimas de esta red mafiosa".

"Establezcamos normas y leyes que nos permitan claramente impedir este tipo de situaciones y prevenirlas", enfatizó.

Ante la participación de un miembro de cancillería en el ilícito, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Valdivia sostuvo que a lo "cancillería corresponde, y a mí como jefa de servicio, es poner a disposición todos los antecedentes que nos sean requeridos".

Entre los detenidos se encuentran Álex Brito, actual funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Álex Trigo, ex gobernador de Choapa en la Región de Coquimbo; y Mauricio Navarro, ex alcalde de Los Andes y ex fiscal.